المصدر: دبي

فحص

أثنى قراء على تعامل أطباء وموظفي قسم الطوارئ في مستشفى الجيمي بالعين، إذ يعملون على تهدئة روع أصحاب الحالات التي تعاني نزلة البرد العادية، ومخاوفهم من الإصابة بالفيروسات، وتبث الطمأنينة في نفوسهم.

قفازات

طالب مرتادون لمطاعم ومقاهٍ في الدولة، بتشديد الرقابة على العاملين في تحضير السندويشات والمشروبات فيها، بعدما لاحظوا عدم ارتدائهم القفازات أثناء تحضير الوجبات المقدمة للزبائن.

رسوم

واجه مواطن صعوبة في سداد رسوم معاملته عبر بوابة حكومة أم القيوين الإلكترونية، إذ قام بدفعها مرتين، وتعطلت المعاملة لأكثر من أسبوعين، فاضطر لمراجعة الدائرة، وبعد أربع زيارات تقدم بالمعاملة وسدد الرسوم للمرة الثالثة، ليحصل عليها من دون استرداد الرسوم السابقة.

خداع

استقبل أولياء أمور طلبة عبر خدمة «سكول فويس»، رابط اشتراك يوهمهم بإمكانية الحصول على باقة إنترنت مجاناً، الأمر الذي نفته شركة «اتصالات» لاحقاً، ما أوقع الكثير منهم في خداع، مطالبين إدارات المدارس بتحري الدقة، قبل إرسال روابط غير موثوقة عبر هذه الخدمة.

مبالغة

انتقد مواطنون ومقيمون مبالغة بعض المتسوقين في شراء كميات كبيرة من أدوات التعقيم، فضلاً عن تخزين المواد الغذائية، معتبرين أن هذه التصرفات ليست في محلها، لاسيما مع توافر هذه المواد بكميات كبيرة في أسواق الدولة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com