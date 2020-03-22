محمد بن زايد: الأم كانت وستظل منبع القيم الأصيلة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الأم كانت وستظل منبع القيم الأصيلة وصانعة الرجال ومربية الأجيال، موجهاً سموه في «يوم الأم» تحية إلى الأم الإماراتية وأمهات الشهداء. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أمس، بمناسبة يوم الأم الذي يصادف الـ21 من مارس: «في يوم الأم، نوجه تحية إجلال ووفاء إلى الأم الإماراتية وأمهات الشهداء.. رمز الوطنية والعطاء، ولكل الأمهات في العالم»، مضيفاً أن «الأم كانت وستظل منبع القيم الأصيلة وصانعة الرجال ومربية الأجيال.. كل عام وكل أم بخير».

«تحية إجلال إلى الأم الإماراتية وأمهات الشهداء».

«لكل الأمهات في العالم كل عام وأنتن بخير».