بالصور.. اللبنانيون يسعدون «ست الحبايب» بطريقتهم الخاصة.. رغم أنف كورونا

المصدر: جونية (لبنان) - أ.ف.ب

في منطقة جونية في شمال بيروت، انهمك ثلاثة شبان اليوم السبت في خدمة إيصال الورود إلى الأمهات في يوم عيدهن عبر طائرة مسيّرة، لتلافي أي اختلاط مع إعلان البلاد حالة طوارئ صحية بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويحتفل لبنان على غرار الدول العربية بعيد الأم في 21 مارس من كل عام. وغالباً ما يحظى برمزية كبيرة، ويعدّ مناسبة تستعد لها المؤسسات التجارية لاسيما محال بيع الورود. إلا أن للاحتفال هذا العام طعماً آخر مع بقاء عدد كبير من اللبنانيين في منازلهم، وإقفال المؤسسات في إطار تدابير وقائية أعلنتها الحكومة قبل أيام لمواجهة فيروس كوفيد-19.

عند أسفل مبنى في مدينة جونية، ينسّق كريستوفر إبراهيم (18 عاماً) عبر خدمة «واتس آب» مع فتاة أرادت مفاجآة والدتها ويطلب منها الاستعداد للخروج إلى الشرفة. وبعد أن يعلّق وردة حمراء في طائرة مسيّرة مزوّدة كاميرا، يرفعها تدريجياً تزامناً مع خروج الأم محاطة بأولادها لتسلّم هديتها.

من مبنى إلى آخر تنقل كريستوفر مع صديقيه، وهم يرتدون الكمامات لتوزيع ورود ملونة منسقة بعناية، بينما كانت دهشة الأمهات اللواتي خرجن إلى شرفات منازلهن واضحة. لم يتمكن بعضهن من حبس دموعهن، ولوّحت أخريات بالورود، وأرسلن القبلات عبر الهواء قبل أن يعانقن أفراد عائلاتهن امتناناً.

وقال كريستوفر، وهو طالب في اختصاص الهندسة ويعمل مصور أعراس عبر الطائرة المسيّرة، لوكالة فرانس برس: «لقد خطرت لي فكرة الورود الطائرة أي تقديم الورود للأمهات بواسطة الدرون بما أنّ اليوم عيدهن وكل المحال مقفلة».

وأضاف «فكرت كيف يمكن للأبناء إسعاد أمهاتهم بطريقة آمنة إلى أبعد حدود من دون احتكاك مع أي أحد، ووجدت أن خدمة الإيصال عبر الدرون هي الأفضل باعتبار أن الوردة ستقدم عبر الشرفة، والأم ستبقى في بيتها».

وبحسب الإحصاءات الرسمية، سجّل لبنان حتى اليوم السبت 206 إصابات على الأقل بفيروس كورونا المستجد، توفي أربعة منهم. وطلبت الحكومة يوم الأحد الماضي من المواطنين البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين في إطار «حالة طوارئ صحية» للحد من انتشار الفيروس، شملت إغلاق مطار بيروت والحدود البرية والبحرية منذ منتصف الأسبوع.

وقدّم كريستوفر مع صديقيه خدمة إيصال الورود مقابل بدل مادي، إلا أن العائدات «ستكون للصليب الأحمر اللبناني لأنه أكثر من يحتاج الى الدعم» على حد قوله في ظل الوضع الراهن، وتطوعه في نقل المصابين أو المشتبه بإصاباتهم إلى المستشفيات.

ودخل لبنان، وفق ما أعلن وزير الصحة حمد حسن، مرحلة انتشار الفيروس. ويخشى المسؤولون أن تزداد الإصابات في الأسابيع المقبلة بما يتخطى قدرة المستشفيات على الاحتواء.

