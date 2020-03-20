«مكتبة اتحاد الإمارات» تقدم خدماتها عن بُعد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة الإمارات، وفي إطار حرص مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على نشر المعرفة وتسهيل الوصول إليها، وتجاوز الصعوبات التي فرضها وباء «كورونا» المستجد (كوفيد-19) على الناس كافة؛ خصوصاً الباحثين وطلبة العلم، وتفعيلاً لقيم وممارسات المسؤولية المجتمعية، أطلقت «مكتبة اتحاد الإمارات» في المركز حزمة من الخدمات التي تتيح لكل الباحثين والراغبين في الوصول إلى المعلومات عن بُعد، من خلال البوابة الإلكترونية للمكتبة: http:/‏/‏elibrary.ecssr.ae، حيث تضم البوابة أكثر من خمسة ملايين مصدر رقمي متنوع؛ وذلك لتعزيز مستويات الاستفادة من هذا المحتوى الضخم مجاناً، لكل الراغبين في الوصول إلى المراجع والكتب، باللغتين العربية والإنجليزية، وفي شتى الموضوعات.