معهد غوته: دورات اللغة عبر الإنترنت فقط

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلن معهد غوته الألماني عن وقف دورات تعليم اللغة في الفصول الدراسية في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المعهد أول من أمس، إن الدورات ستُقدم عبر الإنترنت من غد حتى 19 أبريل المقبل. وتم إغلاق نحو 90 فرعاً من فروع المعهد الـ157 في الخارج حالياً، مع إتاحة دورات اللغات والعروض الثقافية عبر الوسائط الرقمية فقط. وقيد 12 فرعاً للمعهد في ألمانيا وصول الأشخاص إليه يوم الاثنين.

وقال الأمين العام لمعهد غوته يوهانس إيبرت: «بالنسبة لنا، صحة المشاركين في الدورات أمر بالغ الأهمية». يشار إلى أن المعهد هو نقطة الاتصال الثقافية الرئيسة لألمانيا حول العالم.