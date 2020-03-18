أخبار جيدة من الصين.. الطقس الحار يقلل انتشار «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

وصل العالم إلى حالة سيئة من اليأس دون أي بارقة أمل، لكن الخبر الجيد جاء من مجموعة علماء في جامعتي تسينغ هوا، وبيهان في الصين، حيث قالوا إن الطقس الحار يرتبط بانخفاض معدل انتشار «كوفيد-19». ونشر العلماء ورقة بحثية لخصت معطيات أكثر من 4711 حالة مصابة بفيروس «كورونا سارس-سي أو في -2» جمعها مركز مراقبة الأمراض والوقاية الصيني. ووصل العلماء بعد استخدام النماذج الرياضية والتحاليل الإحصائية المعقدة ومنحنيات النمو ومراقبة الاحتكاك مع المرضى المصابين بـ«كوفيد-19» إلى الاستنتاج التالي:

«تُخفض الحرارة العالية والرطوبة العالية نسبياً انتقال «كوفيد-19» بشكل ملحوظ، وذلك بعد حساب الكثافة السكانية والناتج المحلي الإجمالي لكل مدينة. وتتوافق هذه النتيجة مع انخفاض انتقال الإنفلونزا عند زيادة درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة. ما يشير إلى أن قدوم الصيف وزيادة الرطوبة في نصف الكرة الشمالي قد يخفض انتقال «كوفيد-19».

لا تعني الورقة البحثية أن الطقس الحار يقتل الفيروس، لكنه يُبطئ من انتشاره.

ويساعد الطقس الدافئ سكان نصف الكرة الشمالي في الأشهر المقبلة، لكن الشتاء القادم في نصف الكرة الجنوبي سيجعل انتشار المرض أسهل للسبب نفسه. ونتمنى أن تتعلم تلك الأماكن من تجاربنا التي خضناها في الأشهر القليلة الماضية في نصف الأرض الشمالي، وأن يجهزوا أنفسهم للامتحان المقبل.

• يساعد الطقس الدافئ سكان نصف الكرة الشمالي، لكن الشتاء مقبل على نصف الكرة الجنوبي.

• تُخفض الحرارة العالية والرطوبة العالية نسبياً انتقال «كوفيد-19» بشكل ملحوظ.