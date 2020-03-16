«حافة العالم» تجتذب سعوديين ومقيمين

المصدر: جبل فهرين (السعودية) - رويترز

مع تعليق السعودية للرحلات الجوية الدولية، وإغلاقها أماكن الترفيه بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، اتجه سعوديون ومقيمون في المملكة من جديد إلى المساحات الصحراوية المفتوحة للترويح عن أنفسهم، بما في ذلك «حافة العالم» التي تخطف الأنفاس.

ويقول المرشدون إن الفرار إلى الصحراء الواقعة على مشارف العاصمة الرياض يشهد إقبالاً كبيراً.

وبمقدور الساعين إلى العزلة بعيداً عن منازلهم الاتجاه إلى شمال غرب العاصمة لمسافة يستغرق قطعها بالسيارة ساعتين إلى موقع «حافة العالم»، واسمها الرسمي جبل فهرين، على طرق قوافل التجارة القديمة، حيث تتيح منحدرات شاهقة ارتفاعها 300 متر الاستمتاع بمشاهدة مناظر الأفق الصحراوي الواسع.