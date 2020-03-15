7 مبادرات يحتضنها «مهرجان أبوظبي» لدعم الشباب

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

يولي مهرجان أبوظبي منذ انطلاقته في عام 2004، اهتماماً كبيراً بالشباب وإبداعاتهم ومواهبهم في الثقافة والفنون، كما أسهم في الكشف عن الكثير من الأسماء التي باتت نجوماً في مجالات إبداعية عدة، ورغم إعلان مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، التي يرعاها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، عن تأجيل فعاليات مهرجان أبوظبي 2020 الرئيسة، نظراً للإجراءات الصحية العالمية والقيود على حركة السفر، بحسب ما أوضحت المجموعة لـ«الإمارات اليوم»، فإن دعم المهرجان للشباب يتواصل في دورة هذا العام 2020 من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات على رأسها سبع مبادرات بارزة هي:

جائزة الفنون التشكيلية - غلف كابيتال

تأسست هذه الجائزة عام 2013، وتهدف إلى دعم استدامة نمو مشهد الفن التشكيلي في الإمارات من خلال تشجيع الفنانين الإماراتيين الناشئين (الطلاب الجامعيين، وطلاب الدراسات العليا والخريجين الجدد)، للمشاركة في المعرض التشكيلي من مهرجان أبوظبي.

تفاصيل الإعلان عن الجائزة لعام 2020 ستكشف في وقت لاحق، مع العلم أن برنامج المهرجان لا يتضمن هذا العام معرضاً مصاحباً للفنون التشكيلية.

جائزة الإبداع - غلف كابيتال

تأسست جائزة الإبداع عام 1996، وهي جائزة سنوية تمنح للمبدعين الإماراتيين المتميزين في مجالات الفنون التشكيلية أو الفنون التعبيرية أو الأدب أو الرسوم المتحركة أو الأفلام. وتمنح الجائزة لمن يُثبت قدراته الإبداعية، وتبلغ قيمتها 10 آلاف درهم إماراتي. وتفتح الجائزة أبواب المشاركة أمام الشباب الإماراتيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، وتستند معايير الجائزة إلى الجدارة الفنية، والتفكير الإبداعي والتطبيق الشخصي للمهارات التقنية، وسيتم عرض العمل الفني الفائز في قاعة قصر الإمارات طوال فترة المهرجان، كما سيتم الإعلان عن تفاصيل الجائزة لعام 2020 في وقت لاحق.

جائزة توتال للتصميم للطلاب

تأسست هذه الجائزة عام 2014 بهدف التعرف إلى ابتكار وإنجازات شباب الإمارات في مجال التصميم والهندسة المعمارية، وتسعى الجائزة المتميزة إلى تعزيز الإمكانات وتشجيع الممارسة الإبداعية من خلال توفير منصة للمصممين والمهندسين المعماريين في جميع أنحاء الإمارات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الجائزة لعام 2020 في وقت لاحق.

منحة التصميم للشباب

تهدف منحة التصميم للشباب من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إلى خلق علاقات تعاون متخصصة، تأخذ المصممين المعتمدين في الإمارات والشركات الناشئة متوسطة الحجم والشركاء في رحلة تستهدف إنشاء علامات تجارية مستقبلية في المنطقة وخارجها، وستستخدم المنحة علاقات المجموعة المحلية والعالمية وشركائها مع أحدث الأفكار الإبداعية في العالم في مجالات الفن والتصميم والأعمال، ويقدم مهرجان أبوظبي 2020 معرضاً لأعمال الفنانة الإماراتية الفائزة بالجائزة عام 2019 نورة السركال، التي حصلت على برنامج إرشادي متخصص بدعم من L’Ecole Van Cleef & Arpels.

جائزة كريستو وجان - كلود

تُقدم جائزة كريستو وجان - كلود هذا العام برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، وبالتعاون مع جامعة نيويورك - أبوظبي ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. وتأسست الجائزة بهدف دعم المواهب الفنية الإماراتية الناشئة عبر تكريم عمل فني يستوحي روحية الإبداع التي كرسها الثنائي كريستو وجان - كلود، ويمكن عرضه على الجمهور.

استوديو الفنانين

«استوديو الفنانين» عبارة عن مكتبة رقمية على الإنترنت تضم مقابلات (مترجمة بالعربية/‏‏‏الإنجليزية) مع فنانين محترفين يشكلون مصدر إلهام ومعرفة للشباب حول قيمة التفكير الإبداعي والتعبير الفني. وفي كل حلقة، يجري المقابلة شاب إماراتي بهدف تمكين الشباب الإماراتي من فهم دور الفنان وشق طريقهم المهنية في القطاعين الإبداعي والثقافي.

تاندم الإمارات

«تاندم الإمارات» هو برنامج احترافي لبناء القدرات من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، و«ميت أوست»، والمنظمة الأوروبية للثقافة؛ يتيح للخبراء الثقافيين من مختلف المجالات اكتساب المهارات اللازمة للانخراط في شراكات طويلة الأمد في الإمارات. ويتيح البرنامج للمشاركين فرصاً استثنائية لاستكشاف المشاهد الثقافية في الدولة عن كثب من أجل بناء تعاون هادف ومستدام يسهم في تطوير رؤية الفنانين، ويشحذ حماسهم واستمتاعهم في عمليتي الاستكشاف والتعاون الإبداعية، ويكتسب المشاركون في البرنامج خبرة عملية قيّمة عبر التعاون ضمن المجالات سريعة التغير في دولة الإمارات.

المهرجان أسهم في الكشف عن أسماء باتت نجوماً إبداعية.