ملكة الدنمارك تلغي احتفالات عيد ميلادها الـ 80

المصدر: استوكهولم ■د.ب.أ

أعلن البلاط الملكي في الدنمارك أن ملكة البلاد، مارغريت، قررت إلغاء جميع الفعاليات المقررة الشهر المقبل للاحتفال بعيد ميلادها الـ80، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. وتكمل الملكة عامها الـ80 في 16 أبريل المقبل. وتم إعداد جدول لفعاليات الاحتفال على مدار أيام عدة.

وقالت الملكة: «الدنمارك والمجتمع العالمي بوضع صعب للغاية، في الوقت الحالي»، مؤكدة ضرورة «عناية الأشخاص ببعضهم بعضاً». ودعت الملكة مواطني البلاد إلى اتباع التوصيات الصادرة عن الحكومة والسلطات المعنية، وأشادت بالعاملين بمجال الرعاية الصحية، وغيرهم من المشاركين في مكافحة فيروس «كوفيد-19».