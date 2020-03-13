«لوبرجر».. وجهة الطعام العائلية المفضلة في دبي

المصدر: الامارات اليوم

كشف مطعم لوبرجر، الذي يعد سراً من الأسرار المخبأة في فيينا، وموطناً لأكثر من 2000 وصفة برغر مذهلة، عن افتتاح أول أبوابه في دبي بـ«مول الإمارات»، وهو أول فرع تفتتحه العلامة التجارية على الصعيد الدولي. حيث سيرفع «لوبرجر» مفهوم المأكولات السريعة إلى مستويات جديدة، مع طرح أصناف البرغر الممتاز ومزيج الكوكتيلات الخاصة والأسلوب المستدام، ضمن أجواء منعشة وتصميمات مميزة.

كل ذلك ضمن أجواء تتسم بالأناقة والرقي، لمنح الضيوف تجربة برغر مثالية. ومع مفهوم المطبخ المفتوح، والأرائك المخملية بالألوان المشرقة، والمقاعد المتأرجحة، وأضواء النيون على الجدران السوداء واللمسات العصرية، سيكون لوبرجر المطعم الجديد الذي لابد من تجربته في هذا العام.

يقع المطعم الجديد في الطابق الأول من «مول الإمارات»، بالقرب من «سكي دبي» مباشرة، ويعد الفرع السابع لعلامة «لوبرجر»، مع ستة أفرع أخرى في فيينا بالنمسا تحقق نجاحاً هائلاً.