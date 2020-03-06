مذيعة سعودية في الحجر الصحي بسبب «كورونا»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أكدت قناة «خليجية» التابعة لشبكة «روتانا» أن مذيعة برنامج «سيدتي» الإعلامية السعودية مها منصور، بخير، وتخضع حالياً لإجراءات طبية وقائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والتي قد تستمر لـ 14 يوماً.

وأثار غياب المذيعة المفاجئ عن تقديم البرنامج الكثير من ردود الآراء والسجال على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما سرّبت إحدى زميلاتها معلومة عن حالتها الصحية، وأنها تشعر بأعراض مشابهة لمن يصابون بفيروس كورونا الجديد بعد عودتها من مصر.

وقالت إحدى مقدمات البرنامج إن «مها بخير ونطمئن الجميع، وتجري الفحوصات الاحترازية ضمن الإجراءات المخصصة والمعتمدة من وزارة الصحة للتأكد من سلامتها وسلامة أي مواطن من كورونا المستجد».

ونشرت مها مقطع فيديو لها وثقت فيه اتصالها برقم موحد لوزارة الصحة السعودية خصصته لكل من يشعر بأعراض الإنفلونزا؛ كي يتم إخضاعه للفحوص والتأكد من خلوه من فيروس كورونا في ظل اتباع المملكة إجراءات وقائية لمواجهة المرض. وقالت إنها عادت من مصر، وتشعر بالتعب وبعض أعراض الأنفلونزا الأخرى، قبل أن تكشف عبر حسابها في «تويتر» عن نقلها للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.