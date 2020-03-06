إعادة فتح بوابات الحرمين الشريفين بعد التعقيم

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم ووكالات

ذكر تلفزيون الإخبارية الرسمي صباح اليوم الجمعة بأن السعودية أعادت فتح بوابات المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، بعد إغلاقهما لتعقيمهما، كإجراء وقائي صحي، ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشارت القناة إلى أن الحرمين كانا قد أغلقا مؤقتاً بعد صلاة عشاء أمس الخميس، بهدف تعقيمهما احترازياً، حرصاً على نظافة الحرمين الشريفين. وكانت رئاسة الحرمين قد قررت إغلاق صحن الكعبة المشرفة، والمسعى في الحرم المكي، إضافة إلى مشارب زمزم، ومنع الافتراش والاعتكاف تزامناً مع تعليق العمرة، كما قررت إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي، بما فيه الروضة الشريفة ومقبرة البقيع.

