ألعاب نارية تضيء سماء دبي احتفاء بمهرجان المأكولات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد نسخة هذا العام من مهرجان دبي للمأكولات، التي انطلقت في 26 فبراير الماضي وتستمر حتى 14 مارس الجاري، عروضاً للألعاب النارية في أماكن مختلفة من الإمارة.

وخلال عطلة الأسبوع الجاري، سيستمتع الزوار بالألعاب النارية، غداً، في «دبي فيستيفال سيتي مول»، و«ذا بيتش» بمنطقة «جي بي آر».

وإلى جانب أسبوع دبي للمطاعم، يتضمن مهرجان دبي للمأكولات، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عدداً من الفعاليات، مثل كانتين الشاطئ، ورحلة إلى عالم المذاقات، وجواهر دبي الخفيّة، بالإضافة إلى مهرجان المأكولات في بيتك، وتذوق على أنغام الموسيقى.

وستشهد عطلة نهاية الأسبوع الأخير من المهرجان، ثلاثة عروض للألعاب النارية في «ذا بوينت نخلة جميرا»، و«ذا بيتش» بمنطقة «جي بي آر»، وستكون أجواء المرح حاضرة في 14 الجاري، اليوم الختامي للمهرجان، بعرض للألعاب النارية في كانتين الشاطئ.