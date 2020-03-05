«بعد الخميس» في دور السينما الإماراتية والسعودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعرض خاص، احتفلت شركة العنود للإنتاج الفني بإطلاق فيلمها الكوميدي الجديد «بعد الخميس»، وسط حضور أبطال العمل، ونخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي.

وعلى هامش الحفل، الذي استضافته صالات «فوكس سينما» في النخيل مول بجزيرة النخلة في دبي، أبدى عدد من أبطال العمل سعادتهم برؤية فيلم «بعد الخميس» النور، وانطلاق عروضه في صالات السينما الخليجية والإماراتية.

يذكر أن العمل شهد آخر مشاركة للفنان المصري الراحل طلعت زكريا، إلى جانب عبدالله الجميري، ومحمد هاشم، وجعفرالغريب، ونورا عصر، وعبدالحميد العوام (السعودية)، ومنصور الفيلي، وبلال عبدالله، وأحمد مال الله، وعلي التميمي (الإمارات)، ومن لبنان داليدا خليل، والفنان محمود التركي (العراق).

وأشاد الفنان الإماراتي علي التميمي بالعمل الذي يحتوي على وجبة كوميدية دسمة، مضيفاً: «سيكون المشاهد أمام نسخة جديدة من الكوميديا الراقية. وأنصح الجمهور بالتوجه إلى السينما لدعم السينما الإماراتية والخليجية من جهة، وللتمتع بفيلم رائع بكل المقاييس من جهة ثانية».

بينما أكد الممثل عبدالله الجميري سعادته كونه أحد نجوم الفيلم الذي يجمع أسماءً من دول عربية عدة، مبدياً حزنه الشديد لفقدان الفنان المصري طلعت زكريا الذي شارك في العمل.

وأضاف: «سعيد لمشاركتي في الفيلم، وأتوقع أن يلقى إقبالاً، لأنه يمتلك جميع مقومات النجاح»، لافتاً إلى أن الفيلم كوميدي يضم نخبة من النجوم، ويعدّ أول فيلم إماراتي - سعودي - مصري - لبناني، ويقدم كوميديا تلبي حاجة الناس إلى الفرح.

من جهته، عبّر الفنان الإماراتي منصور الفيلي عن إعجابه بالفيلم الذي يقدم للجمهور كوميديا مختلفة وجميلة، ستجعله من أبرز الأفلام الكوميدية التي تعرضها دور السينما الخليجية، واصفاً الفيلم بالرائع الذي يحمل أفكاراً مميزة، وسيكون المشاهد الخليجي والإماراتي أمام كوميديا استثنائية، على حد تعبيره.

وتدور فكرة الفيلم، الذي يشارك فيه فنانون من جنسيات عربية عدة، حول شابين شقيقين يعيشان حالة من الرفاهية في كنف والدهما الثري الذي يفارق الحياة تاركاً ثروته لولديه، لتصبح سبب تحول كبير في حياتهما.

تدور فكرة الفيلم حول شابين شقيقين يعيشان حالة من الرفاهية في كنف والدهما الثري الذي يفارق الحياة.

العمل شهد آخر مشاركة للفنان المصري الراحل طلعت زكريا.