معرض لايبتسيج للكتاب.. في موعده

المصدر: لايبتسيج - د.ب.أ

أعلنت إدارة معرض لايبتسيج الألماني للكتاب تمسّكها بإقامة المعرض في موعده، رغم إلغاء عدد من المعارض المختلفة بسبب الانتشار المتزايد لفيروس كورونا الجديد.

وكتب مسؤولو المعرض على «تويتر»، أمس، أن معرض لايبتسيج للكتاب سيقام. وأضافوا أنهم على اتصال بالهيئات الصحية المختصة، ولا توجد شروط حتى الآن لإقامة المعرض. يذكر أن المعرض هو ثاني أكبر معرض للكتاب في ألمانيا بعد «فرانكفورت»، ومن المنتظر أن يعقد في الفترة بين 12 و15 مارس الجاري. وبلغ عدد زائري المعرض ومهرجان «لايبتسيج تقرأ» المقترن به، نحو 276 ألف شخص في 2019.

ويتألف مهرجان «لايبتسيج تقرأ» من مئات الأماكن المخصصة للقراءة، والموزعة في أنحاء المدينة الواقعة شرقي ألمانيا.

يشار إلى أن تزايد عدوى «كورونا» في ألمانيا أدى إلى إلغاء أو تأجيل معارض عدة.