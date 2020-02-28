«آي إم جي» تحتفل بـ «LETS HOLI»

المصدر: الامارات اليوم

تحتفل «آي إم جي» عالم من المغامرات، إحدى أكبر المتنزهات الترفيهية الداخلية في العالم، بهذا الحدث «LETS HOLI» الأكثر بهجة في السادس من مارس، بدعم من حفل موسيقي حي مع فنان هيب هوب مشهور حائز «مغني الراب» من مجموعة «غولي».

ولقضاء هذا الهولي النابض بالحياة مع العائلة والأصدقاء، تقدم «آي إم جي» عالماً من المغامرات وعرضاً خاصاً بسعر التذكرة 89 درهماً، ويمكن للجميع الاستمتاع بالمرح والرقص مع الحماس المطلق. وصُنف الحدث مع أنشطة أخرى مسلية مع فرقة «دول وبانغرا». وعروض «دي جي» الحية، والرقص على الأمطار الاصطناعية الذي سيضفي مزاجاً رائعاً على مدار اليوم من الساعة 10 صباحاً ًإلى الخامسة مساءً.

وتقدم «آي إم جي» عالم من المغامرات متعة مزدوجة، وأول يوم داخلي ممتع مع الألعاب المبهجة وثانياً مع احتفالات هولي المذهلة في الهواء الطلق. وسيتم إنشاء منطقة رائعة في الهواء الطلق في مبنى أحد أكبر المتنزهات الترفيهية في العالم للاستمتاع بالألوان العضوية المتلألئة، والتراشق بالمياه والمرح، الى جانب كل هذا ستكون هناك قائمة لا تصدق من التقاليد وقائمة الطعام «الكونتيننتال» في أكشاك المأكولات والمشروبات، وستوفر عربة التسوّق بالتجزئة بضائع منوّعة.