«غيرل غيمر» يتوّج الأبطال في أجواء حافلة بالترفيه بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أسدل الستار على فعاليات مهرجان «غيرل غيمر» العالمي للألعاب الافتراضية عقب أربعة أيام من التشويق والمرح، خلال الحدث الذي نظمته شركة الألعاب الافتراضية «غالاكسي ريسر» في «ميدان غراند ستاند» في دبي، بدعم من فريق «دبي 10 X ميديا» التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونادي دبي للسيدات.

وتضمن الحدث النهائيات العالمية لبطولة مهرجان «غيرل غيمر» التي تنافست فيها تسعة فرق من أشهر الفرق العالمية المتخصصة في هذا النوع من الألعاب، ومسابقة الرياضات الافتراضية للمدارس التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة أيضاً.

وتخلل المهرجان مؤتمر «غيرل غيمر» المتخصص، الذي استضاف نخبة من أبرز المتحدثين في عالم الرياضات الافتراضية والإلكترونية والوسائط والترفيه، إذ قدموا طيفاً كبيراً من الأفكار حول مجالات تخصصهم، لتنطلق نهائيات مهرجان «غيرل غيمر» العالمية في ثاني أيام الحدث، وجمعت تحت مظلتها أفضل لاعبات «كاونتر سترايك: جلوبال أوفنسف» و«ليج أوف ليجيندز أكشن».

وفي ختام الحدث العالمي، توج فريق «تيم أساسنز» بلقب أبطال لعبة «كاونتر سترايك: جلوبال أوفنسف»، وفريق «ايربص» الذي دعم فريق «تيم أوت أوف بلو» بلقب أبطال لعبة «ليج أوف ليجيندز أكشن». وفي مسابقة الرياضات الافتراضية للمدارس، التي تُعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، فاز عبدالله سند (15 عاماً) من مدرسة الشارقة البريطانية الدولية بلقب البطل عن فئة اليافعين، وراشد الفلاحي (11 عاماً) من مدرسة راشد للبنين عن فئة الصغار.

وشهدت مسابقة «غيرل غيمر كوسبلاي دبي» التي استمرت على مدار يومي 21 و22 الجاري برعاية «غو غيمرز»، تنافس مجموعة من عشاق الكوسبلاي للفوز بجائزة قيمتها 5000 دولار، إذ ضمت لجنة تحكيم المسابقة النجمة العالمية ألوديا غوشنغفياو، ونجم الكوسبلاي السعودي سعود الهزاني الملقب بـVega Cosplay، بالإضافة إلى النجمة المحترفة من الشرق الأوسط سومي كوسبلاي. وكانت الجائزة من نصيب إيزابيل كويفا التي مثلت شخصية نيرجيجانتي (Nergigante)، بينما فازت كل من صوفي وروز اللتين تألقتا بزي بطلات فيلم «يونيكورن سيسترز»، بزي كوسبلاي للعبة «لول سربرايز بي بي».

النسخة المقبلة

قال الرئيس التنفيذي لشركة الألعاب الافتراضية «غالاكسي ريسر» بول روي: «فخورون باستضافة دبي النسخة الأولى من مهرجان غيرل غيمر للألعاب الافتراضية، ما يشكّل خطوة مهمة تشجع الفتيات والسيدات في الشرق الأوسط على المشاركة في الرياضات الافتراضية والإلكترونية، وهو ما يتماشى مع توجهات دبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتطوير المحتوى والأنشطة المرتبطة بالمستقبل، ويسعدنا أن نكون مساهمين في دعم هذا التوجه».

وأضاف: «لقد نجح المهرجان في إرساء الأسس لاستضافة هذه الفعالية سنوياً على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. ونتطلع قدماً لتعزيز مشهد الألعاب الافتراضية والرياضات الإلكترونية على مستوى المنطقة، انطلاقاً من نجاح النسخة الأولى لمهرجان غيرل غيمر في دبي بميدان غراند ستاند».

شركاء نجاح

من جهته، أعرب رئيس فريق «دبي 10 X ميديا» التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبدالله المنصوري، عن سعادته بالنجاح الذي حققه المهرجان مع أول انعقاد له في المنطقة عموماً بدبي، مضيفاً «يسرنا أن نكون شركاء في هذا النجاح، وأن يكون لنا إسهام في تحقيق خطوة مهمة على طريق تأكيد قدرات دبي في قطاع جديد وثيق الصلة بالمستقبل، وبما يواكب النهج الذي تسلكه دبي منذ سنوات في اتجاه تأكيد موقعها بين صُنّاع المستقبل، مع الاهتمام بأبرز القطاعات التي سيكون لها نصيب كبير من حركة التطوير الهائلة التي يقودها التقدم التكنولوجي العالمي».

وتابع المنصوري: «نتطلع للترحيب في دبي مرة أخرى في الأعوام المقبلة بمهرجان غيرل غيمر بما يحمله من مردود ترفيهي وتثقيفي عبر فعاليات شيقة جذبت أعداداً كبيرة من الشباب واليافعين؛ وهو ما نهدف من خلاله إلى تقريب هذا الجيل بصورة أكبر من التكنولوجيا، وتعويده التعامل معها بكفاءة وقدرة كبيرة على التحكم، وهو ما يؤهل هؤلاء الشباب للتعمق أكثر في مجال التكنولوجيا والتطبيقات المتطورة، فضلاً عن قيمة الحدث في إتاحة فرصة أكبر لتوسيع دائرة الشراكة مع أكبر المؤسسات والكفاءات المتخصصة في هذا القطاع الذي يعد من أسرع القطاعات المستقبلية نمواً في المنطقة والعالم». من جانبها، أكدت مديرة نادي دبي للسيدات، لمياء خان، اعتزاز النادي بالمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي مع أول ظهور له في المنطقة، لاسيما أن مسابقته الرئيسة مصممة بصورة حصرية للفتيات والسيدات. وقالت: إن «المهرجان جاء متسقاً مع أهداف النادي الساعي إلى إيجاد الفرص التي من شأنها مساعدة الفتيات والسيدات على الانخراط بصورة أكبر في الأنشطة المرتبطة بالتطور الكبير في عالم التكنولوجيا، كما يسعدنا أن يكون الحدث مساهماً في تأكيد موقع دبي على خارطة الإعلام والتكنولوجيا في المنطقة والعالم، بما يمثله من دعم لخططها للتحول إلى مركز عالمي لتطوير المحتوى الرقمي». واستقطب المهرجان حشداً من عشاق الألعاب والترفيه خلال الفترة من 19-22 الجاري، مع مشاركة باقة من النجوم.

ألعاب وغناء

في ختام المهرجان، كان الزوّار على موعد مع يوم حافل بالترفيه برفقة مجموعة من أشهر منسقي الأسطوانات عبر الراديو، ومن بينهم كريس فيد وبريتي مالك وبيج روسي وبرنت بلاك، الذين شاركوا في أنشطة ترفيهية ومباريات ألعاب ضد بعضهم وضد اللاعب المحترف الشهير ومقدم البرامج ومؤدي الصوت أحمد النشيط، الملقب بـDVLZGame.

كما شهد المهرجان في ختام فعالياته واحدة من أكثر المنافسات تشويقاً بين أحمد النشيط ونجم الراب العالمي غوتشي ماني في لعبة «مورتال كومبات». وشارك ماني في تقديم الجوائز إلى الفرق والمشاركين الفائزين بالنهائيات العالمية لمهرجان غيرل غيمر. ومن ثم تصدر نجم الراب العالمي المسرح الرئيس ليقدم عرضاً حياً في ختام نهائيات المهرجان العالمي، عقب العرض الحي الذي أحياه منسق الأسطوانات والمنتج الشهير داني نيفيل الحائز جوائز عدة.

بول روي:

«نتطلع لتعزيز مشهد الألعاب الافتراضية بالمنطقة، انطلاقاً من نجاح النسخة الأولى للمهرجان في دبي».

عبدالله المنصوري:

«نتطلع للترحيب في دبي مرة أخرى بمهرجان غيرل غيمر بما يحمله من مردود ترفيهي وتثقيفي».

لمياء خان:

«المهرجان سيكون مساهماً في تأكيد موقع دبي على خارطة الإعلام والتكنولوجيا في المنطقة والعالم».

4

أيام تواصلت فيها فعاليات المهرجان الذي نظم في ميدان جراند ستاند.