هاري وميغان: ملكة بريطانيا لا تملك كلمة «ملكي»

المصدر: لندن - د.ب.أ

نشر هاري وميغان، دوق ودوقة ساسيكس، بياناً على موقعهما الإلكتروني بشأن عزم ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، حرمان الاثنين من استخدام وصف «ملكي» في علامتهما التجارية.

وجاء البيان بعدما أعلن الاثنان أنهما سيتوقفان عن استخدام كلمة «ملكي» في العلامة التجارية التي سيطلقانها الربيع المقبل.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس، أن البيان جاء فيه: «رغم أنه لا يوجد سلطة للتاج الملكي أو لمجلس الوزراء، على استخدام كلمة (ملكي) في الخارج، لا يعتزم دوق أو دوقة ساسيكس استخدام كلمة (ساسيكس رويال) أو (ملكي) داخل المملكة المتحدة أو خارجها عندما تنتهي الفترة الانتقالية في ربيع عام 2020».

وأضاف البيان: «وفقاً لما تم الاتفاق عليه في يناير الماضي، سيحتفظ دوق ودوقة ساسيكس بلقب السمو الملكي، لذلك سيستمر رسمياً لقبهما (صاحب السمو الملكي دوق ساسيكس) و(صاحبة السمو الملكي دوقة ساسيكس)، لن يستخدم دوق ودوقة ساسيكس لقبهما الملكي، حيث إنهما لن يكونا عضوين عاملين بالأسرة الملكية بداية من ربيع 2020».

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على أن دوق ودوقة ساسيكس سيستمران في طلب حماية دائمة لهما ولنجلهما، «بسبب الوضع العام للدوق، لكونه ولد في أسرة ملكية، وخدمته العسكرية والوضع المستقبلي للدوقة، والتهديدات والمخاطر المشتركة التي جرى توثيقها بصورة خاصة خلال الأعوام القليلة الماضية». وأعلن قصر باكنغهام، الشهر الماضي، أن هاري (35 عاماً) وميغان (38 عاماً) «لن يكونا عضوين عاملين في العائلة الملكية» في المستقبل.

سيحتفظ دوق ودوقة ساسيكس باللقب دون استعماله.

تم الاتفاق أن يستمرا في طلب حماية دائمة لهما ولنجلهما.