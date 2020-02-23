الفندق الجليدي.. مقصد للسياح في السويد

المصدر: يوكاسيارفيه - أ.ف.ب

يعدّ الفندق الجليدي في منطقة بأقاصي الغابات السويدية المغطّاة بالثلوج، مقصداً شهيراً للسيّاح، إذ يزوره البعض لتمضية ليلة على سرير جليدي بدرجة حرارة تصل إلى خمسة درجات تحت الصفر، متكوّرين على أنفسهم داخل كيس للنوم.

ومنذ افتتاحه عام 1989 في مدينة يوكاسيارفيه، على بعد 200 كيلومتر إلى الشمال من الدائرة القطبية الشمالية، يستمر الفندق الجليدي في جذب الفضوليين.

يبدأ العمل لتجهيز الفندق، كلّ سنة، من شهر أكتوبر استعداداً لافتتاحه في ديسمبر. وتبلغ كلفة الليلة الواحدة فيه نحو 3000 كرونة (283 يورو) للغرفة الفردية، وهي أغلى بنحو ثلاث مرّات من كلفة الغرفة في استوكهولم، وقد تصل إلى 11 ألف كرونة للحصول على جناح فخم.

واستوحي تصميم أحد هذه الأجنحة من أضواء الشفق القطبي، التي تمكن مشاهدتها من هذه المنطقة. ويختفي الفندق في الربيع نتيجة الذوبان.