«دبي الرياضية» تواكب طواف الإمارات 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وعبر قناة دبي الرياضية وقناة سما دبي، عن مواكبته وتغطيته للنسخة الثانية من طواف الإمارات للدراجات الهوائية 2020، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، بتنظيم مشترك بين مجلسي دبي وأبوظبي الرياضيين وتحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ضمن أجندة سباقاته لعام 2020، وهو الحدث الرياضي الكبير الذي ينطلق من دبي وينتهي في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً تضم نخبة من أبرز فرق ونجوم العالم في سباقات الدراجات الهوائية للمحترفين.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام أحمد سعيد المنصوري، إن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وعبر قنوات دبي الرياضية، سيقدم خدمات النقل المباشر لأكثر من 200 قناة تلفزيونية وإخبارية في العالم عبر قنوات دبي الرياضية (HD) لمتابعيها في إيطاليا والقارة الأوروبية، بالإضافة إلى مشاهديه في آسيا وإفريقيا والأميركيتين، إلى جانب نقل الحدث مباشرة ولمدة تتجاوز 10 ساعات يومياً على الهواء مباشرة وعبر مواقع تلفزيون دبي بقنواته المتعددة الإلكترونية وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك تماشياً مع توجه تلفزيون دبي بقنواته المتعددة في نقل الصورة الحقيقية لما يجري من أحداث رياضية وفعاليات مهمة في هذا المجال، داعياً الجمهور إلى متابعة هذا الحدث الرياضي المهم الذي يسعى إلى تعزيز رسالة الإمارات العربية المتحدة إلى شعوب العالم وإبراز الصورة الحقيقية والواقعية للنهضة الإنسانية والعمرانية التي تعيشها إمارات الدولة كافة. وأشار نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في مؤسسة دبي للإعلام راشد أميري، إلى استعدادات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وعبر قنوات دبي الرياضية منذ ما يزيد على شهرين لمواكبة الحدث الرياضي المهم، وذلك من الناحية الفنية والتقنية والتسويقية، وذلك بعد ردود الأفعال الإيجابية التي نالتها تغطيات القناة لمختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية، حيث سيكون مشاهدو القناة في قلب الحدث، وذلك من خلال مجموعة التغطيات والبرامج المصاحبة على الهواء مباشرة، إلى جانب الاستديو الفني المصاحب قبل انطلاق مراحل الطواف من تقديم حسن حبيب وريا رمال، مع نخبة من المحللين يتقدمهم الشيخ مروان بن حشر آل مكتوم، وحميد محراب. ويتولى التعليق الصوتي على منافسات الطواف عبدالله سويدان ومجموعة من معلقي قنوات دبي الرياضية، وذلك بعد أن تم تجهيز ثلاث عربات نقل خارجي، و16 كاميرا على الأرض وثماني كاميرات متحركة عبر الدراجات، وثلاث كاميرات من الطائرات العمودية، وطائرة عمودية مخصصة للمسافات الطويلة تستمر في الجو لأكثر من أربع ساعات، فيما يضم الفريق الفني والإعلامي ما يزيد على 100 فني وإعلامي من قناة دبي الرياضية ومختلف إدارات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة.

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عربات نقل خارجي، و16 كاميرا على الأرض وثماني كاميرات متحركة عبر الدراجات، وثلاث كاميرات من الطائرات العمودية، وطائرة عمودية تستمر في الجو لأكثر من أربع ساعات، و100 فني وإعلامي.