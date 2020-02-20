مذيع مصري يلحق بوالدته بعد شهر من وفاتها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بعد شهر من وفاة والدته، توفي المذيع بالتلفزيون المصري عمر نجيب، أمس الأربعاء، على إثر تعرضه لأزمة قلبية دخل على إثرها إحدى المستشفيات.

وكان نجيب، يعاني من حالة نفسية سيئة بعد وفاة والدته منذ ما يقرب من شهر.

وقدم نجيب، الذي ولد في عام 1982، عدة برامج عبر شاشة التليفزيون المصري، منها برنامج "هو وهي" على قناة لايف، وبعض البرامج الأخرى على قناة الأسرة والطفل بعد انتقاله لها، كما شارك في أعمال سينمائية ودرامية منها فيلم "همام في أمستردام" و"شنطة حمزة"، ومسلسلات "كاريوكا" و"القاهرة 2000" و"أحلام مؤجلة".