فرقة «جنون» في ضيافة القرية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف المسرح الرئيس للقرية العالمية في دبي، في 20 مارس المقبل، فرقة الروك الصوفية الباكستانية الشهيرة «جنون»، التي اجتمعت عام 2018 بعد غياب استمر 13 عاماً.

وستُحيي الفرقة ذات الصيت العالمي حفلاً يعكس صوت الشارع الباكستاني لضيوف القرية العالمية، إذ سيستمتع الجمهور بأشهر أغاني الفرقة التي قدمتها منذ تسعينات القرن الماضي. وذكرت القرية العالمية في بيان أن «الإعلان عن تنظيم حفل فرقة جنون، يأتي تأكيداً على التزام الوجهة العائلية باستضافة أهم العروض والفعاليات الترفيهية العالمية، لتوفير تجارب لا تنسى لضيوفها من جميع أنحاء العالم، وتعزيز ريادتها كوجهة سياحية فريدة على مستوى المنطقة والعالم، والارتقاء بمكانة دبي والإمارات على خارطة الوجهات السياحية الأهم في العالم».