مسرحية تنبأت بتخلي هاري عن "الملكية" قبل خمس سنوات

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

تنبأ عمل مسرحي بقرار الأمير هاري وزوجته ميغان بالتخلي عن واجباتهما الملكية قبل حدوث الأمر بخمس سنوات، حيث تناولت مسرحية "تشارلز الثالث" لمايك بارتليت، والتي عرضت لأول مرة في لندن عام 2014، وتم تقديم نسخة سينمائية معدلة منها لاحقاً، مستقبل العائلة المالكة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بحسب تقرير لـ"اندبندنت عربية".

وتضمنت الأحداث وقوع هاري في حب طالبة فنون تدعى جيس، لا تنتمي إلى أسرة ملكية، ثم يبدأ التفكير في إمكانية عيش حياة مختلفة خارج قصر باكنغهام، يفكر هاري في الخروج من القصر لكنه في النهاية يحفظ على دوره الملكي وينفصل عن جيس، ويدعم أخاه ويليام على مضض في منصب الملك الجديد.