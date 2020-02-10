عاطف أسلم غنّى لعشرات الآلاف في الهواء الطلق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد المسرح الرئيس في القرية العالمية، أخيراً، حفلاً استثنائياً في الهواء الطلق، أحياه النجم الباكستاني الشاب عاطف أسلم، بمجموعة من أروع أعماله، وسط تفاعل استثنائي من الحاضرين الذين استمتعوا بأغانيه المميزة باللغات الأوردية والبنجابية والبنغالية، حيث شارك عشرات الآلاف من الضيوف تفاصيل الحفل على منصّات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وتفاعل الجمهور على أنغام باقة من أروع أغاني النجم الباكستاني القديمة والجديدة، خصوصاً أغنيات «Dekhte Dekhte» و«O Saathi» وغيرها، وشهد الحفل مشاركة آلاف الضيوف، الذين استمتعوا بالعديد من الفعاليات الترفيهية، إضافة إلى عيش تجربة ثقافية لا تنسى.

ويزور القرية العالمية سنوياً الملايين من المواطنين والمقيمين والسياح، للتعرف إلى تجارب الترفيه والتسوّق والطعام المميزة التي توفرها أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة. كما تنظم القرية العالمية حفلات موسيقية كل يوم جمعة الساعة التاسعة مساءً، يحييها نجوم عالميون من الشرق الأوسط وآسيا والعالم، وذلك في إطار التزامها بتقديم تجارب استثنائية لا تنسى للضيوف.