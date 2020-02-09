12 مشروعاً تفوز بجوائز «الجذور والبراعم»

كرّمت الناشطة البيئية وسفيرة الأمم المتحدة للسلام الدكتورة جين جودل، 12 مشروعاً نفذها طلبة من 12 مدرسة في الإمارات، ضمن حفل توزيع جوائز الدورة السنوية السادسة من برنامجها «الجذور والبراعم» في الدولة، والذي نظم في جامعة نيويورك أبوظبي.

واستعرض الطلبة - الذين تفاوتت مراحلهم التعليمية - مشروعاتهم التي أسهمت في إحداث أثر إيجابي على البيئة والكائنات الحية. وأعربت الدكتورة جين جودل عن سعادتها بحضور الحفل السنوي لجوائز «الجذور والبراعم» في الإمارات، مشيرة إلى أن الدورة السادسة تميّزت بمشاركة مجموعة من الطلبة من جميع أنحاء الدولة أطلقوا مبادرات ومشروعات متميزة. من جانبها، قالت المدير المشارك لمكتب التواصل المجتمعي في جامعة نيويورك أبوظبي، سوبارنا ماثور، إن تعاون الجامعة مع برنامج الدكتورة جين جودل «الجذور والبراعم» في الإمارات يعكس الالتزام الراسخ والجوهري تجاه البيئة والتعليم، وتوسيع نطاق مبادرات الاستدامة عبر المجتمع الجامعي، بالإضافة إلى الارتقاء بالوعي البيئي في جميع أنحاء الدولة.

وتشمل المشروعات التي أطلقها البرنامج زراعة أشجار السدر، وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية من أجل تصنيع أوعية لإطعام الطيور، إلى جانب تقديم الدعم للأطفال السوريين بهدف تحسين مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، وزراعة الحدائق في المدارس، وتصميم نماذج مصغرة لطواحين هوائية تعمل بالطاقة الشمسية، وإدارة النفايات الذكية وتحويلها إلى سماد عضوي.

يُشار إلى أن برنامج «الجذور والبراعم» نجح في استقطاب طلبة من 116 مدرسة في الإمارات.

أبوظبي ■الإمارات اليوم