50 متطوعاً يشاركون في تنظيف شاطئ الطويلة

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

شارك 50 متطوعاً من فريق الخدمة المجتمعية بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، في حملة تنظيف شاطئ الطويلة التابع للشركة تمهيداً لتعشيش سلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض.

ومنذ عام 2011، وضعت نحو 100 سلحفاة منقار الصقر بيضها على شاطئ موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة، ما أدى إلى تفقيس نحو 7000 سلحفاة صغيرة خلال تلك الفترة.

وجمع موظّفو الشركة، خلال الحملة، التي نظمت بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، 450 كيلوغراماً من النفايات، التي تضمّنت الأكياس البلاستيكية وقوارير الزجاج والأغطية وأغلفة الأطعمة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: إن «تنظيف الشاطئ هو إحدى الوسائل التي نحافظ بها على الحياة البرية، كما نشعر بالمسؤولية تجاه سلاحف منقار الصقر التي لاتزال تعشّش على شواطئنا منذ سنوات عدة».

ويحرص فريق الاستدامة في الشركة على رصد أنماط تعشيش السلاحف خلال الموسم المخصّص لها، كما يتّخذ تدابير الحماية الضرورية للأعشاش، وأبرزها مرور السلاحف الصغيرة الآمن إلى البحر.