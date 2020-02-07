«هوتونغ» يطلق تجاربه المميّزة في دبي

المصدر: الامارات اليوم

أعلن مطعم وركن المشروبات «هوتونغ»، الوجهة العالمية المتخصصة بمأكولات المطبخ الصيني الشمالي المعاصر، عن افتتاح موقعه الجديد في الطابق الأرضي، المبنى رقم (6) في البوابة بمركز دبي المالي العالمي.

وتضم قائمة طعام «هوتونغ» باقة فريدة من إبداعات مطاعم العلامة في لندن ونيويورك، كما تطرح أصنافاً جديدة وحصرية في وجهة دبي، بما في ذلك طبق «ريد لانترن» الشهير، وهو عبارة عن قطع مقرمشة من لحم السلطعون يُقدم مع فلفل سيشوان الحار المجفف، ضمن سلة خشبية مصممة على الطراز الصيني التقليدي. وتتميز الوجبة بكونها غنية بالتوليفات ونكهات الفلفل الحار التي لا تقاوم. كما تتزين المائدة بطبق البط البكيني المحمر مع البانكيك المكون من بطة كاملة، يتم تحضيرها بعناية لمدة 24 ساعة باستخدام وصفة تقليدية يُقال إنها أعدت خصيصاً للإمبراطور الصيني قبل 100 عام، ما يجعل الجلد مقرمشاً من الخارج مع الحفاظ على طراوة اللحم ونكهاته المميزة. ومن بين الوجبات الرئيسة، يبرز طبق الديم سوم الشهير، الذي أشادت بمذاقه صحيفة «نيويورك تايمز» من بين الخيارات المميزة لوجبات الغداء والعشاء.

وتضم التشكيلة المصممة خصيصاً لمطعم العلامة في دبي وجبة «سوين كاي يو» المحضرة من سمك القاروس مع الفطائر المقرمشة بكرنب المخلل، فضلاً عن فيليه الهامور المحلي الذي يقدم في مرق الفلفل الحار. وتتنوّع الحلويات بين وجبة «باو آند سوي ميلك» المستوحاة من طبق صيني تقليدي.