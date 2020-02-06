4 ملايين زائر لمعرض القاهرة للكتاب

المصدر: القاهرة - رويترز

قال مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إسلام بيومي، إن الدورة الـ51 التي أسدل الستار عليها مساء أول من أمس، جذبت نحو أربعة ملايين زائر على مدى أسبوعين. وأضاف أن حصراً دقيقاً قد يرفع هذا الرقم باحتساب دعوات الزيارة المجانية، إلى جانب التذاكر المدفوعة.

ونقل الموقع الرسمي للمعرض على الإنترنت عن بيومي قوله إن «تنوع مشاركات 40 دولة، وكذا أنشطة وفعاليات هذه الدورة وبراعة التنظيم وراء ضمان استمرار تدفق الجماهير على المعرض للعام الثاني على التوالي، منذ انتقاله إلى مقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة».

ونظم المعرض في الفترة من 22 يناير الماضي إلى الرابع من الشهر الجاري تحت شعار «مصر- إفريقيا.. ثقافة التنوع» بمشاركة أكثر من 900 دار نشر.

وفي آخر أيام المعرض تسلمت اليونان راية «ضيف الشرف» من السنغال في مراسم جديدة اتبعتها الهيئة المصرية العامة للكتاب للمرة الأولى.

وأبدى سفير اليونان بالقاهرة نيكولاوس جاريليدس، امتنانه لاختيار بلاده ضيف شرف الدورة الـ52 التي ستنظم في مطلع عام 2021، مشيراً إلى العمل على إعداد برنامج متنوع وثري للمشاركة في الدورة المقبلة وإبراز الجوانب الثقافية والإبداعية لليونان.