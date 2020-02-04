تقنية غير جراحية لمتابعة السكر في الدم

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

يحتاج مرضى السكري إلى قياس مستوى السكر في الدم مرات عدة على مدار اليوم لضمان عدم ارتفاعه أو انخفاضه بصورة كبيرة، لكن الدراسات أوضحت أن أكثر من نصف المرضى يتجنبون قياس مستوى السكر بسبب الألم المصاحب للأجهزة التقليدية التي تستخدم قطرات الدم. ولذا فإن مطيافية رامان قد تمثل بديلاً محتملاً، وهي تقنية غير جراحية تكشف التركيب الكيميائي للأنسجة، مثل الجلد، من خلال تسليط ضوء قريب من الأشعة تحت الحمراء عليها.

وقطع علماء من معهد ماساتشوستس للتقنية شوطاً كبيراً لاستغلال هذه التقنية وتطوير طريقة عملية يستخدمها المرضى بسهولة، إذ أعلنوا عن نجاحهم في قياس مستوى السكر عبر الجلد مباشرةً، ويمثل ذلك تطوراً كبيراً، لأن الدراسات السابقة لم تنجح سوى في قياس السكر بطريقة غير مباشرة من خلال المقارنة بين إشارات رامان وقياسات مرجعية لمستوى السكر.

وعلى الرغم من أن العلماء يحتاجون إلى بذل مزيدٍ من الجهد لتطوير جهاز عملي يستخدمه المرضى بسهولة، لكن الإعلان الأخير يمثل خطوةً جيدة في هذا الاتجاه. وقال بيتر سو، أستاذ الهندسة الحيوية والميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتقنية، إنه يمكن استخدام التقنية في تطوير حساس يتابع مستوى السكر بصورة مستمرة، ما يساعد في ابتكار طرائق جديدة لعلاج المرض الذي أصبح مشكلة صحية عالمية. ونشر العلماء دراستهم في دورية ساينس أدفانسيز.