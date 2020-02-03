«أهلاً سمسم».. الدُمى تعود إلى الأطفال العرب

المصدر: دبي ■أ.ف.ب

ينطلق برنامج «أهلاً سمسم» الجديد في العالم العربي، مع دُماه التي طالما أحبها الصغار وأخرى جديدة، في إطار سعيه لمساعدة الأطفال، خصوصاً اللاجئين منهم، على التعامل مع مشاعرهم.

وتنضم ثلاث دمى عربية جديدة إلى البرنامج، هي «جاد» الوحش الأصفر اللون الذي وصل حديثاً إلى الحي تاركاً منزله، وصديقته «بسمة» البنفسجية اللون، بالإضافة إلى الماعز «معزوزة».

وستنضم هذه الدمى إلى شخصيات معروفة مثل «غرغور» و«المو» و«كعكي» وحش الكعك، في مغامرات مختلفة.

ويصل «جاد» إلى الحي، وينطلق في مغامرات مع صديقته الجديدة «بسمة».

وتقول «بسمة» خلال جولة ترويجية في دبي: «نلعب دائماً ونغني، ونجرب أموراً جديدة ونقوم بمغامرات».

وتؤكد الدمية البنفسجية: «لدينا الكثير من الأصدقاء في الحي، لكن (جاد) هو صديقي المفضل». ويأتي البرنامج في إطار مشروع إنساني مشترك أوسع بين «ورشة سمسم» ولجنة الإنقاذ الدولية، «لتوفير التعليم المبكر والرعاية للأطفال ومقدمي الرعاية للمتضررين من النزاع في سورية»، بحسب بيان صادر عن المنظمين.

وبدأ، أمس، عرض البرنامج على قناة «إم بي سي 3» الفضائية العربية، وعبر قناة «يوتيوب» وغيرهما.

وتقول بسمة «أنا و(جاد) لا نشبه بعضنا كثيراً، هو فنان ورسام، وأنا أحب الغناء والرقص، هو يحب ترتيب الأشياء ويفكر ويخطط، وأنا أشعر بالملل».

من جانبه يقوم «غرغور»، الذي زار عدداً من الدول العربية، بمقابلة الأطفال ليسألهم عن أمور مثل الغيرة والاهتمام بأحبائهم.

ويعد «غرغور»، الأزرق اللون، من الشخصيات المحببة لدى الأطفال حول العالم بسبب شخصيته الهزلية.

ويقول «غرغور»: «نحن جميعاً نختلف عن بعضنا، هناك من يحب الغناء، وهناك من يحب الرقص، والبعض يحب التمارين الرياضية، وهناك من يريد أن يصبح مثلي أفضل مقدم برامج في العالم»، وتابع: «اكتشفت أننا نتشابه لأننا نحب بعضنا».

وستكون مدة الحلقة 26 دقيقة، تقسم إلى جزأين، أحدهما للمنوعات ويستضيف مشاهير من الوطن العربي وأطفالاً من كل الجنسيات العربية.

ويؤكد المسؤولون عن البرنامج، الذي تم إنتاجه في الأردن، أن الحلقات، التي ستعرض ستة أيام في الأسبوع، ستركز على المشاعر وكيفية التعامل معها.

والبرنامج ثمرة عامين من العمل مع أخصائيين في مجال الطفولة في العالم العربي.

ويقول المُنتج التّنفيذي للبرنامج، خالد حدّاد: «محتوى (أهلاً سمسم) بجزئه الأول يتناول موضوع المشاعر»، مؤكداً أن البرنامج سيكون ترفيهياً وتعليمياً في الوقت ذاته.

وبحسب حداد: «للأسف، أطفالنا لا يستطيعون التعبير عن مشاعرهم، لا يعرفون ما الشعور بالضبط، لا يعرف الطفل أنه خائف أو غاضب، أوحتى الشعور بالغيرة، في حلقاتنا نطرح هذه المشاعر واستراتيجية للتعامل معها».

وفي إحدى الحلقات، تتعلم «بسمة» مع «جاد» من شخصية «هادي»، وهو بمثابة أخ أكبر لهما في البرنامج، كيفية التعامل مع الخوف.

وتعرض «بسمة» طريقة التغلب على الخوف، وتقول: «تضع يدك على بطنك، ثم تأخذ نفساً من الأنف، شهيقاً زفيراً، هذا يساعد على الهدوء».

ويؤكد حداد «نأمل أن يصبح الأطفال بعد مشاهدة هذا البرنامج أذكى وألطف وأقوى بتعبيرهم عن مشاعرهم».

«سيرة سمسم»

منذ بداياته في نوفمبر 1969، عبر التلفزيون الأميركي العام، أخذ البرنامج الشهير عناوين مختلفة في أكثر من 150 بلداً.

وكان «سيسامي ستريت» في العالم العربي يحمل عنوان «افتح يا سمسم»، وكان يتمتع بشعبية كبيرة.

وبدأ عرضه بإنتاج خليجي عام 1979 واستمر حتى عام 1990، وحظي بشعبية واسعة في العالم العربي.

وسيبدأ تصوير الموسم الثاني من «أهلا سمسم» في شهر مارس المقبل.

- يستضيف مشاهير من الوطن العربي وأطفالاً من كل الجنسيات العربية.