سعيدة الحظ «راني» تفوز بمليون درهم في ختام مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باحتفالات وأمسيات موسيقية، اختتم مهرجان دبي للتسوّق دورته الـ25، مقدماً خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي باقة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، وعروض الألعاب النارية.

وشهد المهرجان السحب الأخير الذي فازت خلاله سعيدة الحظ راني دي ديوس بالجائزة الكبرى، وهي مليون درهم.

واستمتع عشّاق الموسيقى العربية بأمسية غنائية مع الفنانين راشد الماجد وماجد المهندس، يوم الخميس الماضي، في «كوكاكولا أرينا» بسيتي ووك. وأطرب راشد الماجد، الجمهور بعدد من أغنياته، من بينها «دبي كوكب آخر» التي أنتجت خصيصاً للاحتفال بمسيرة مهرجان دبي للتسوّق. وشهدت الأمسية مشاركة ماجد المهندس الذي تألق أمام الجماهير بحضوره المميز.

كما أحيا النجم العالمي جون ليجند حفلاً غنائياً يوم الجمعة الماضي في «كوكاكولا أرينا»، وقدّم عدداً من أغنياته الشهيرة، ليضفي أجواءً خاصة على الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق. وأطلت، خلال الأمسية نفسها، الفنانة السورية فايا يونان على جمهورها في دبي لتؤدي بعض الأغنيات التي أكسبتها شهرة.

وتزيّنت سماء المدينة بعروض الألعاب النارية التي انطلقت في عدد من المناطق، ومنها «ذي بوينت» و«لامير» والسيف و«ذا بيتش» وبرواز دبي، بالإضافة إلى عرض ضوئي خاص على برج خليفة انطلق على أنغام أغنية مهرجان دبي للتسوّق «دبي كوكب آخر».

وأتيحت الفرصة للمتسوّقين للحصول على أفضل الصفقات خلال التخفيضات الختامية للمهرجان.