عزيز مرقة وأدهم النابلسي يطربان جمهور «هلا بالمجاز»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطرب الفنانان الأردنيان عزيز مرقة وأدهم النابلسي، الليلة قبل الماضية، جمهور مسرح المجاز في الشارقة، ضمن الموسم الجديد لأمسيات «هلا بالمجاز».

وكانت البداية بإطلالة عزيز مرقة الذي التقى جمهوره في الشارقة للمرّة الأولى، مفتتحاً الأمسية بأغنيته «مين قالك» التي وجدت طريقها لقلوب الحضور الذين تفاعلوا معها بشكل كبير، لينتقل بعدها إلى عدد من أغنياته المميزة، إذ قدّم «تذكرتك» التي قدمها بإحساس لافت، ليواصل بـ«قريبة من القلب»، والأغنية الهادئة «أبكي»، ليشعل بعدها المدرجات بأغنية «سمعتك».

ولم يتوقف مرقة عن تقديم نمطه الفني الخاص «راز»، وهو موسيقى مبتكرة تدمج ما بين الروك والجاز، ليشدو بأغنية «بنت قوية»، ويرفع بعدها من وتيرة الإيقاع ويؤدّي أغنية الفنان المصري حكيم «جاني» التي أداها بتوزيع خاص، ليقدّم بعدها وللمرة الأولى على المسرح عمله الجديد «موالي»، الأغنية التي رافقه الجمهور في غنائها. ومع مطالبات كثيرة من الحضور قدّم باقة من أغنياته التي وجدت طريقها خلال السنوات الماضية لقلوب الجمهور، وودّع الحضور على إيقاع «هي»، و«يا باي»، و«يا بنت الناس».

«هو الحب»

أما الفنان أدهم النابلسي، فاستهل وصلته الغنائية بـ«هو الحب» التي وجدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، ليتبعها بأغنية «مشتاق»، ويبدأ بعدها بتقديم أعماله القديمة والحديثة التي حظيت بشهرة، إذ غنّى «نسخة منك»، و«لبعض خلقنا»، و«النهاية السعيدة».

وواصل النابلسي، إذ غنى «محرم على النسيان»، ومع هتاف الجمهور ومطالبات متكررة قدّم أغنية «حب سيطرة»، أتبعها بعمل جاء كتحية لدولة الإمارات والشارقة، إذ غنّى رائعة الفنان الإماراتي حسين الجسمي «كل ما نويت أنسى»، ليشدو بعدها بـ«كيف بحبك هيك».

كما قدم النابلسي أغنية وموال «ما بلومك»، ليفاجئ الجمهور بأغنية الفنان اللبناني آدم «على بالي»، لينتقل بعدها لعمله المميز «قصتنا خلصت»، ويودّع جمهوره بـ«هو الحب» مرّة أخرى.

إضافة مهمة

أعرب النابلسي عن سعادته بلقاء جمهوره على أرض الشارقة وتفاعله الكبير معه، مؤكداً أن وقوف الفنان على مسرح المجاز إضافة مهمة لمسيرته، شاكراً إدارة المسرح على التنظيم وحسن الاستقبال والحفاوة ودورهم الكبير في إتاحة الفرصة أمام الجماهير للاستمتاع بأعمال فنانينهم المفضلين.

وعقب انتهاء الأمسية نظّمت إدارة مسرح المجاز لقاءات للجماهير جمعتهم مع الفنانين خلف الكواليس، والتقطوا خلالها الصور التذكارية وحصلوا على التواقيع الخاصة منهما.

يُذكر أن مسرح المجاز استضاف على مدار العامين الماضيين؛ عدداً كبيراً من النجوم، من بينهم الموسيقار اليوناني ياني، وخوليو إغليسياس، ومحمد عبده ومارسيل خليفة ونوال الكويتية وحسين الجسمي وبلقيس وراغب علامة ومحمد عساف ونبيل شعيل ونجوى كرم وماجد المهندس، وغيرهم من النجوم.

ترحيب

حرص الفنان عزيز مرقة في مستهلّ الأمسية على الترحيب بالجمهور. وعبّر عن سعادته بالوقوف على مسرح المجاز بالشارقة للمرّة الأولى، مثمّناً جهود إدارة مسرح المجاز في إتاحة المجال للفنانين من مختلف أنحاء العالم للغناء ولقاء جمهورهم.

عزيز مرقة استهل الأمسية الغنائية بـ«مين قالك».

النابلسي قدّم تحية للإمارات وغنّى عملاً لحسين الجسمي.