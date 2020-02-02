فزاع لليولة: منافسة نارية بين الدرمكي والكتبي في الميدان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأ العد التنازلي لكأس فزاع مع أولى جولات المربع الذهبي، في الحلقة التاسعة من النسخة الـ20 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ15 من برنامج الميدان، التي أقيمت أول من أمس، وحل الفنان خالد محمد والشاعر هزاع بن نوّه المنهالي ضيفين على أرض قلعة الميدان، فيما شهدت الحلقة منافسة نارية بين اليويل راشد الدرمكي واليويل سلطان الكتبي.

وكشفت الحلقة عن رابع المتأهلين إلى المربع الذهبي، حيث نال البطاقة اليويل، عيسى محماس الأحبابي، بعدما تفوق على منصور بن عبيد الوهيبي، ليضرب الأحبابي موعداً في الحلقة المقبلة مع منافسه اليويل جمعة عبيد آل علي. وبصدد اكتمال عقد المتنافسين في المربع الذهبي، وأوضحت مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعاد إبراهيم درويش، أن ختام بطولة فزاع لليولة لهذا الموسم أضحى وشيكاً، بعد أن أوفى المتسابقون جميعهم بتقديم أقصى مهاراتهم، حرصاً منهم على حفظ تراثهم وتلبية للمسؤولية التي أوكلت إليهم، وبالتالي لم يدخروا جهداً في استعراض اليويلة بأفضل المعايير، وتابعت: «مع اكتمال عدد المتأهلين إلى المربع الذهبي فإن اليويلة الأربعة نعتبرهم فرسان الميدان، لأن العزيمة والمثابرة كانا الدافع والمحفز بالمقام الأول، ما انعكس إيجاباً على مهاراتهم وسعيهم للتطوير، وإتقان الأداء أمام الجماهير التي لعبت دوراً كبيراً في المتابعة والتصويت».

أولى الجولات

احتدت الحلقة الأولى من الدور نصف النهائي بالمنافسة مع اليويلة المتسابقين، واشتعلت بدخول اليويل راشد سلطان الدرمكي، المشارك من العين، الذي استهل الأداء بالتركيز على اليولة الأرضية ومهارات التحكم والدوران بالسلاح، وبعد كسب الثقة اللازمة تحول لعملية فرّ السلاح، ونجح في قرع الجرس مباشرة، وهو الأمر الذي تكرر معه في المحاولة الثانية أيضاً، لكنه لم يوفق في المحاولة الثالثة التي قرع بها الجرس، لأنه تعرض لسقوط السلاح، ليعوض الأمر بمحاولة رابعة ناجحة، وحصل من لجنة التحكيم على 49 نقطة. وجاء الدور بعد ذلك على اليويل سلطان عبدالله الكتبي، المشارك من دبي، والذي قام بالطريقة نفسها، من خلال إنجاز اليولة الأرضية والدوران بثبات، ليتوجه بعد ذلك وينجح في المحاولة الأولى بعملية فر السلاح، حينما قرع أجراس قلعة الميدان، ليكرر الأمر في المحاولة الثانية ويكتفي بذلك، وهو ما جعل لجنة التحكيم تضع ذلك في عين الاعتبار بوصف المحاولات أقل من المطلوب، ومنحته 47 نقطة.

قصيدة «صاحب المجد»

قدّم ضيف الحلقة، الشاعر هزاع بن نوّه المنهالي، قصيدة جديدة للمشاهدين بعنوان «صاحب المجد»، مهداة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقال: «سعيد بالمشاركة للمرة الثانية في البرنامج، وهو أمر أتشرف به، لما يقدمه هذا البرنامج الناجح لمدة 15 عاماً، وقدرته على التأثير في الأجيال الصاعدة للتمسك بالموروث الشعبي».

«الود» و «خيزران الهند»

قدم الفنان خالد محمد أغنيتين جديدتين، تتناغمان وإيقاع اليولة، الأولى بعنوان «الود» من كلمات خميس الشامسي وألحان محمد الماسي، والثانية بعنوان «خيزران الهند» من كلمات ماجد بن سلطان الخاطري وألحان الفنان نفسه، وقال: «أتشرف بلقاء الجمهور الكريم في هذا المسرح المميز، والشكر لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على هذا البرنامج العظيم، وكلنا نسعى للإسهام في دعم الموروث الشعبي وتعزيز ترسيخه».

المتسابقون أوفوا جميعهم بتقديم أقصى مهاراتهم تلبية للمسؤولية التي أوكلت إليهم.

سعاد إبراهيم: منافسات المربع الذهبي كفيلة بإخراج أفضل ما لدي اليويلة من مهارات.