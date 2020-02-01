تحدٍّ في «دبي للتسوق» يكافئ الفائزين بـ600 ألف درهم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

شهدت الدورة 25 لمهرجان دبي للتسوّق تتويج الفائزين بتحدي Yalla DSF، الذين نجحوا في إتمام تحديات هذه اللعبة التفاعلية، وتصدّر لوحة النتائج.

ويعد التحدي الذي أطلقته «كلوب أباريل»، أول لعبة تفاعلية عبر الهواتف في تاريخ مهرجان دبي للتسوّق، وشملت اللعبة عدداً من التحديات التي أتاحت الفرصة للزوّار والمقيمين للفوز بجوائز فورية تضاف إلى محفظتهم في اللعبة، بالإضافة إلى قسائم تصل قيمتها إلى 600 ألف درهم.

ويأتي تحدي Yalla DSF بالشراكة مع «أباريل جروب»، شريك قطاع التجزئة الحصري، وقدّم هذا التحدي تجربة أخذت المشاركين في رحلة داخل عالم مميز يجمع أفضل ما يميز مهرجان دبي للتسوّق.

وقال عزير، أحد اللاعبين الذين فازوا بالتحدي: «أنا أحب الألعاب كثيراً، واستمتعت جداً بتجربتي مع التحدي، فأنا لم أواجه أي صعوبات أثناء مشاركتي في اللعبة، كما أن قيمة الجوائز والقسائم ممتازة».

وأضاف «ربحت 1000 درهم كل أسبوع، بالإضافة إلى قسائم تسوّق، وأنا سعيد جداً بهذه الجوائز. وأنفقت نصف جوائزي حتى الآن على الأحذية والملابس، ولم أنته بعد من التسوّق».

وقال الفائز في التحدي، فهد، وهو مهندس برمجيات (باكستاني يبلغ من العمر 36 عاماً)، «هذه اللعبة رائعة والتطبيق ممتاز، وكنت ألعب في أوقات فراغي، وفي كل مرة ذهبت للتسوّق مع عائلتي، وكنت أتقدّم مع كل مستوى أنجزه، وفزت بكوبونات وقسائم، بالإضافة إلى نقاط مكافآت، ولا يسعني الانتظار لإنفاقها».

ولاتزال الفرصة متاحة أمام الزوّار والمقيمين للمشاركة في اللعبة والفوز بالعديد من الجوائز حتى اليوم.