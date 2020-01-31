«كوباستا» الإيطالي في «داون تاون دبي» يفتتح تراسه الخارجي

المصدر: الامارات اليوم-دبي

كشف مطعم كوباستا الإيطالي الشهير في دبي، الذي يمتلك موقعاً مرموقاً في سوق المنزل «داون تاون»، ضمن شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، عن افتتاح تراسه الخارجي، حيث يستقبل الضيوف الذين يفضلون الجلوس في الهواء الطلق، والاستمتاع بالأجواء الشتوية المعتدلة في قلب دبي النابض بالحياة، ويطل التراس الخارجي على برج خليفة، ويتمتع المطعم بديكورات داخلية عصرية، ويجمع بين مجموعة متنوّعة من المأكولات الإيطالية ذات النكهات المبتكرة المحضّرة من المكونات الطازجة كالباستا المحضّرة يدوياً.

ويقدم المطعم جملة من الأصناف الإيطالية، مثل أطباق «ألفريدو» و«أجليو أوليو بيبرونسينو» والباستا بصلصة البستو، إلى جانب مختلف الأطباق العالمية، مثل طبق «كاري مدراس»، أو الطبق التايلاندي «توم يم باستا»، ويعتبر المطعم وجهة أساسية لعشاق الباستا بمختلف أنواعها المحضّرة من مكونات عالية الجودة يتم جلبها مباشرة من إيطاليا.

يذكر أن مطعم كوباستا هو من أوائل المطاعم الإيطالية التي تم افتتاحها في «داون تاون دبي»، ويستقبل الضيوف من الساعة 10 صباحاً إلى 12 منتصف الليل.