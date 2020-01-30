بالفيديو: بسبب كورنا.. مذيعة صينية تعتذر عن أكلها الخفاش في برنامجها الشهير

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أثار فيديو لمقدمة برامج صينية شهيرة وهي تأكل وجبة من الخفافيش موجة من الغضب تم تداوله على نطاق واسع في بلد يحارب فيروس كورونا الذي قال العلماء ان تناول الصينين للحيوانات البرية ومنها الخفافيش والثعابين التي تحمل الفيروس هي السبب وراء انتشاره.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن مقدمة البرامج السياحية وانج مينجيون قدمت اعتذارها للجمهور المستاء عقب انتشار الفيديو وهي تمزق خفاش بيدها وتتذوقه، وتوسلت وانج الجمهور كي يسامحها: "كنت جاهلة أنا آسفة للجميع لم يكن ينبغي علي أن أكل الخفافيش"، وتقول وانج إنها تناولت الخفافيش من أجل تقديم أسلوب الحياة المحلي، لكنها وقعت ضحية للمتصيدين عبر الإنترنت بعد اندلاع المرض: " لم نكن ندرك مخاطر تناول الخفافيش".

ويعتقد العلماء ان الخفافيش المسؤول الاول عن فيروس كورونا، وأن الثعابين اصيبت بالفيروس بعد افتراسها للخفافيش لتنتقل الى الانسان الذي يأكل هذين النوعين من الحيوانات.