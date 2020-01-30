البلوشي ومفلحي إلى «عالم الإعلام والترفيه» في لوس أنجلوس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «توفور54»؛ بالتعاون مع «شركة جو لويس»، عن الموهبتين الإماراتيتين اللتين سيتم منحهما فرصة المشاركة في البرنامج التدريبي في لوس أنجلوس، خلال شهري فبراير ومارس 2020، لاكتساب خبرات عملية ضمن أبرز التجارب في عالم الإعلام والترفيه في لوس أنجلوس، تزامناً مع الموسم المزدحم لفعاليات توزيع الجوائز.

واختارت اللجنة المؤلفة من عدد من الخبراء كلاً من محمد البلوشي وعمر مفلحي ليكونا أول المرشحين من منطقة الشرق الأوسط ممن تتسنّى لهما فرصة المشاركة في البرنامج التدريبي المقدم من «شركة جو لويس».

وقالت نائب رئيس مجلس إدارة «توفور54»، مريم عيد المهيري: «أهنّئ الشابيْن الإماراتييْن اللذين أظهرا شغفاً حقيقياً تجاه العمل بالقطاع الإعلامي، ونحن على ثقة بأنهما سيقدمان صورة مشرفة عن قطاعنا الإعلامي على الساحة العالمية، وسيكتسبان خبرات ورؤى جديدة وأفكاراً إبداعية».

وسيشارك كل من محمد وعمر ضمن برنامج تدريبي على مدار ستة أسابيع، حيث سيلعبان دوراً حيوياً في تطوير مجموعة من أبرز المشروعات الخاصة بـ«شركة جو لويس»، من خلال التواصل والتفاعل مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، إضافة إلى عملهم على عدد من الفعاليات العالمية. وخلال البرنامج، سيعمل المتدربان أيضاً في منصب مساعد منتج، حيث سيدعمان فريق العمل في مجموعة من أبرز الفعاليات الإعلامية العالمية.

محمد البلوشي، مخرج أفلام واعد اكتسب خبراته خلال فترة عمله ضمن عدد من الأفلام القصيرة التي أنتجتها شركة «شي فيلمز ميدل إيست» و«إيمج نيشن أبوظبي»، بما فيها فيلم «آيس كريم» الحائز جائزة أفضل سيناريو خلال حفل توزيع جوائز «استوديو الفيلم العربي».

أما عمر مفلحي، فقد تدرب خلال تصوير عدد من الإنتاجات الفنية العالمية الضخمة بأبوظبي، مثل أفلام «السرعة والغضب 7»، «حرب النجوم: القوّة تستيقظ» و«آلة حرب».

سيشارك كلٌّ من محمد وعمر ضمن برنامج تدريبي على مدار ستة أسابيع.