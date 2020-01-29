ختام «دبي للتسوق».. فعاليات فنية وترفيهية لأسعد اللحظات

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

قبل إسدال الستار على الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق، تشهد المدينة عطلة نهاية أسبوع حافلة بالفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية والتجارب المشوقة التي ستغمر الزوار والمقيمين بأسعد اللحظات، قبيل اختتام الدورة الأكبر في مسيرة هذا الحدث.

فعشاق الموسيقى العربية على موعد مع أمسية فنية مع النجوم راشد الماجد وماجد المهندس في «كوكاكولا أرينا» يوم الخميس 30 يناير الجاري، أمّا جماهير الفنان العالمي جون ليجند فهم على موعد مع حفل غنائي لهذا النجم الكبير يوم الجمعة 31 يناير في «كوكاكولا أرينا». وإضافة إلى الفنان جون ليجند، تشهد تلك الأمسية أيضاً حضوراً للفنانة السورية الشابة فايا يونان، التي ستقدّم مجموعة من الأغاني التي أكسبتها شهرةً واسعة في العالم العربي.

وتستضيف القرية العالمية الفنان السعودي عايض يوسف على مسرحها الرئيس يوم الجمعة 31 يناير، وسيكون الحفل مشمولاً بتذكرة دخول القرية العالمية، لتتاح الفرصة لزوار القرية للاستمتاع بالأنغام العربية الأصيلة أثناء التسوق وتناول المأكولات الشهية.

وتنطلق فعالية فورتنايت في سوايب «ماركت أو تي بي»، في برج بارك، وسط مدينة دبي، في 29 يناير الجاري وتستمر حتى 1 فبراير المقبل، وتتيح هذه الفعالية لمحبي ألعاب الفيديو الفرصة للقاء عدد من أشهر نجوم هذه اللعبة من حول العالم، منهم نجم اليوتيوب FaZe Adapt، إضافة إلى النجوم أحمد النشيط، وريّان الأحمري، وخالد الشمّري، وعبدالله العلوي، الذين سيتواجدون على المسرح الرئيس للقاء جمهورهم خلال الفعالية التي تمتد أربعة أيام. وتتضمن هذه الفعالية العديد من الأنشطة المشوقة، منها تحدي Battle Pass، والعروض على المسرح، والفرصة للقاء شخصيات اللعبة، وغيرها الكثير. ويشمل تحدي Battle Pass سلسلة من تحديات «فورتنايت»، التي ستتجسّد على أرض الواقع لتأخذ الزوّار في رحلة حول سوايب «ماركت أو تي بي»، وستتاح الفرصة للمشاركين للفوز بجوائز مميزة عند إكمال التحديات.

ويستضيف مسرح «مول الإمارات» فعالية «توم غيتس» من اليوم حتى 1 فبراير المقبل، وتتيح هذه الفعالية الفرصة لعشّاق الفن للاطلاع على لوحات الفنانة ليز بيشون وهي ترتسم أمامهم. وتشتهر الفنانة ليز بكتبها التي تحمل طابعاً فنياً مشوقاً ومضحكاً في الوقت نفسه.

واحة الزاوية

تشهد واحة الزاوية على طريق دبي - العين انطلاق مهرجان بسنت، حيث ستتاح الفرصة للحضور لإطلاق الطائرات الورقية بألوانها الزاهية وأشكالها المتنوّعة، وستكتمل الأجواء الاحتفالية في هذا المهرجان المهم بعروض الطبالين بملابسهم التقليدية والمأكولات الشهية.

ألعاب نارية

لا تكتمل الأجواء الاحتفالية من دون عروض الألعاب النارية الخلّابة التي ستنطلق في أنحاء متفرقة حول المدينة من 30 يناير حتى 1 فبراير. وتنطلق العروض في برواز دبي الساعة 7:30 مساءً، وفي «ذا بيتش» الساعة 8:30 مساءً، وفي الساعة 9:30 مساءً في «لامير»، وفي الساعة 10:30 ليلاً في السيف.

عطلة نهاية أسبوع حافلة بالفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية والتجارب المشوقة التي ستغمر الزوار والمقيمين بأسعد اللحظات.

عشاق الموسيقى على موعد مع راشد الماجد وماجد المهندس وجون ليجند في «كوكاكولا أرينا»، إضافة إلى الفنانة فايا يونان.