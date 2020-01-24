مطعم «كارلوتشيوز» في مول دبي

المصدر: الامارات اليوم

يقدم فريق كارلوتشيوز المطبخ الإيطالي الشهي بنكهاته المتميزة في أجواء أسرية محببة إلى شعب الإمارات الذوّاق، وهو يعد بالحفاظ على هذه المتعة الإيطالية الأصيلة مع لمسات عصرية جذابة في مطعم مول دبي الذي تم تجديده بالكامل. تلهم البيتزا الإيطالية العالمية ديكور كارلوتشيوز من حيث الأقواس الكلاسيكية نصف الدائرية من الطوب، والتي تصل بالزائرين إلى بيتزا شهية غنية باللون الأخضر المبهج، مثالية لتناول الطعام في الهواء الطلق.

الأهم أن المطعم يحتفظ بموقعه الأخّاذ ليقدم لزواره تجربة فريدة في الاستمتاع بالمطبخ الإيطالي الشهي. في الدور الأرضي من مول دبي، في مقابل نافورة مول دبي الشهيرة وبرج خليفة، يقدم لكم كارلوتشيوز إطلالة مباشرة على أهم معالم دبي الساحرة. موقع كارلوتشيوز هو المكان المثالي لتجمع الأسرة والأصدقاء والاحتفاظ بذكريات لا تنسى! لذا من أجل يوم ممتع مع الأسرة والأصدقاء يتخلله التوقف لتناول القهوة وبعض الكعك، والكثير من الصور الشخصية مع أعلى برج في العالم، وبالطبع الكثير من التسوق، ثم الرغبة في تناول بيتزا شهية أو باستا في أجواء عصرية وإطلالات تخطف الأنفاس، فالمكان المثالي للحصول على كل هذا في 2020 هو مطعم كارلوتشيوز.