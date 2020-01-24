منتجع «ميليا ديزرت بالم دبي».. ملاذ استثنائي لعام 2020

المصدر: الامارات اليوم

يطلق هذا المنتجع البوتيكي الواقع في عقار بولو باقات استثنائية تشمل تمارين اللياقة البدنية، نظام التغذية، ممارسة الرياضة مع مدرّب شخصي، علاجات السبا، وغيرها من النشاطات الأخرى. وبالتالي يحرص فريق العمل على منح العملاء تجربة يستعيدون من خلالها نشاطهم وطاقتهم البدنية والذهنية في رحاب هذا الملاذ الذي لا يضاهى.

مع باقة One Day Recharge سيحظى النزلاء بتجربة باعثة على الاسترخاء وسط أجواء من السكينة التامة في صفوف اليوغا والبيلاتس. لم يحن وقت العودة إلى المنزل بعد! دلل نفسك مع علاج السبا الفاخر لمدة 90 دقيقة فيُنعش جسمك ويؤمّن لك الراحة والاسترخاء، قبل أن تدلل براعم ذوقك وتتناول عشاء فاخراً في مطعم رير. تبدأ أسعار باقة One Day Recharge من 1520 درهماً إماراتياً للشخص الواحد أو 2440 درهماً إماراتياً للأزواج.

كما تتوافر باقة Reset & Recharge وهي الحلّ الأنسب لاستهلال العام الجديد بصحّة والتخلّص من السموم واتباع نظام لياقة جديد