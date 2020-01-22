التكنولوجيا الذكية تصل إلى بطانة حذاء الركض

المصدر: لاس فيغاس - د.ب.أ

يجلب بعض ممارسي الركض الأضرار إلى أنفسهم أكثر من الفوائد، بسبب أسلوب الركض الذي يضر أقدامهم وبقية أعضاء أجسامهم على المدى الطويل. لكن مع ازدياد تغلغل التكنولوجيا الذكية في روتيننا اليومي للياقة البدنية، فإن واحدة من بطانات الأحذية تنبئ بمساعدتنا على تحسين وضع أقدامنا عند الركض.

وتستخدم البطانة «نورفو ران» 32 مستشعراً لقياس وضع قدمك، وأيضاً كيفية توزيعك لثقلك، وتتتبع هذه البيانات أثناء ممارستك للركض.

وتعمل البطانة الذكية على توحيد هذه المعلومات مع مثيلتها عن طول خطوتك وزاوية الخطوة، لتزويدك بتحليلات حول أي مخاطر ناجمة عن أسلوبك في الركض، بالإضافة إلى معلومات عن نشاطك التدريبي. وبدأ طرح الجهاز ،أمس، مقابل 300 دولار.