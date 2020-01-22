88 مجسماً بمليون قطعة ليغو في واجهة المجاز

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

افتتحت واجهة المجاز المائية، في الشارقة، أول من أمس، معرض رحلة أحجار الليغو، الذي تنظّمه الواجهة حتى الأول من مارس المقبل.

ويستعرض المعرض 88 نموذجاً لمجسماتٍ مختلفة شكلت بنحو مليون قطعة ليغو، تشمل طائراتٍ ودراجاتٍ نارية، ونموذجاً لطائرة بوينغ 747 وسفينة تيتانيك بطول سبعة أمتار، وغيرها الكثير من المجسمات التي أبهرت الزوّار بتفاصيلها الدقيقة وطريقة تنفيذها بحرفية ومهنية عالية.

ويُتيح المعرض فرصةً أمام زواره من مختلف الفئات العمرية، للمشاركة بمجموعةٍ من النشاطات التفاعلية باستخدام أحجار الليغو وبناء المجسّمات، وصناعة نماذجهم الخاصة، والاطلاع على طرق ابتكار النماذج وتنفيذها.

وقالت مدير عام الواجهة مروة عبيد الشامسي: «تحرص الواجهة على استضافة فعاليات جديدة تثري تجربة الزوار والمقيمين في مختلف مجالات الفن والثقافة والإبداع المأخوذة من جميع أنحاء العالم، ويعتبر معرض رحلة أحجار الليغو فرصةً لهم للتعرف إلى التقنيات الخاصة في تصميم وبناء مجسمات الليغو بأحجامٍ تحاكي الواقع».

وأضافت «يتيح المعرض لزوّاره فرصة ابتكار وتنفيذ نماذجهم الخاصة بمساعدة الفريق المحترف، إذ تسهم هذه النشاطات التفاعلية في مساعدتهم على استكشاف قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم الهندسية مهما كان عمرهم أو ثقافتهم». ويقدم المعرض مجموعة من ورش العمل التفاعلية والإبداعية لطلاب المدارس من عمر 7-16 عاماً في مجال الروبوتات والبرمجة والتحكم بالطائرة المسيّرة وغيرها من النشاطات التي تضمن للزوّار الصغار واليافعين تجربةً تعليمية وترفيهية.