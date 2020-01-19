التنين الراقص.. ديناصور شرس عاش قبل 120 مليون سنة

المصدر: واشنطن - رويترز

تظهر حفرية‭‭ ‬‬ديناصور شرس صغير، أُطلق عليه اسم «وو لونغ» (أي التنين الراقص)، وعاش على الأرض قبل 120 مليون سنة، أن الريش كان ينمو على أجسام بعض الديناصورات بطريقة تختلف عن الطيور. وقال باحثون إن هذا الديناصور، الذي عاش في العصر الطباشيري، كان من أكلة اللحوم وخفيف الوزن، وكان أكبر قليلاً من الغراب ويعيش قرب البحيرات. وعُثر على حفرية الديناصور في إقليم لياونينغ شمال شرق الصين، واشتملت على هيكل عظمي كامل، وأنسجة لينة كالريش، من النادر العثور عليها بهذه الحالة الجيدة. وقال عالم الحفريات في متحف التاريخ الطبيعي بمدينة سان دييغو الأميركية، آشلي باوست: «لا أعتقد أننا نعلم حتى الآن فيمَ كان يستخدم ريشه، يبدو على الأرجح أنه كان يساعده في ضبط درجة حرارة الجسم، والإشارة إلى الحيوانات الأخرى».