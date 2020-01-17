مغامرة التذوق الإسباني

المصدر: الامارات اليوم

يقدم مطعم «اندلسيا تاباس اند جريل» قائمة برنش مميزة، تتيح لضيوفه فرصة الاستمتاع بتذوق مجموعة واسعة من المأكولات الإسبانية الشهية. تتكون القائمة من ثلاثة أطباق رئيسة، وتبدأ بمجموعة مختارة من المقبلات، بما في ذلك «تشيلي كون كارينيه ناتشوز»، «بيبي كالامار»، و«بوفالو دي بولو».

استمتع بمغامرة التذوق الإسبانية من خلال الأطباق الرئيسة، حيث يمكنك الاختيار من بين مجموعة مختارة من المشويات الأصلية و«الباييلا» و«الفهيتا». وتشمل أبرز الأطباق، مثل «كوستيلاس دي كارنيه كون»، أضلاعاً قصيرة مطبوخة ببطء، تُقدّم مع صلصة الباربكيو والبطاطا المهروسة والسلطة، «بولو أيه لا باريلا»، صدر دجاج متبل ومشوي، يُقدّم مع فلفل البادرون والبطاطا المقلية وصلصة الأيولي. ولعشاق المأكولات البحرية طبق «بايلا ديه مارسيكو»، الأرز الإسباني مع الروبيان وبلح البحر والمحار.

تمتع بالطقس الرائع مع جلسات خارجية في الهواء الطلق، والمشروبات المنعشة غير المحدودة قبل الاستسلام لأشهى أنواع الحلويات والاختيار من مجموعة متنوعة مثل «تشوروس» المصنوعة من جدائل الدونات المغطاة بسكر القرفة.