6 محكِّمين دوليين يقيّمون إبداعات «الماء» في «حمدان للتصوير»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، علي خليفة بن ثالث، عن انتهاء أعمال التحكيم للدورة التاسعة «الماء»، معلناً أسماء المحكّمين الدوليين الستة الذين تولّوا تحكيم المحاور الأربعة المعتمدة لهذه الدورة وهي: الماء، ملف مصور، المحور العام، التصوير بالهاتف المحمول. وشهدت قائمة المحكمين الدوليين للدورة التاسعة، حضور المصور الصحافي والناشر العراقي هيثم فتح الله عزيزة، وهو أول مصور رياضي عربي، والمصورة والعالمة الأميركية كريستينا ميترماير، والناقد والقيم الفرنسي فرانسوا إيبيل، والمصور والمؤلف والأكاديمي والمخرج السينمائي البريطاني روبن مور، ومصورة الحياة البرية الأميركية كاثي موران، التي تشغل منصب نائب مدير قسم التصوير في ناشيونال جيوغرافيك، والمصور الأميركي المغامر كونراد أنكر.

وأكد علي بن ثالث أن «مجلس أمناء الجائزة يعمل دوماً على تحديث معايير اختيار أعضاء لجنة التحكيم من حيث تنوع الخبرات الفوتوغرافية والخلفيات الفنية والثقافية، ضماناً لشمولية عناصر عملية التقييم واحتراماً لتفاوت الأذواق البصرية بين الحضارات والثقافات المختلفة».

وأضاف: «نُقدِّم شكرنا لكل المُحكِّمين على المجهود المبذول، ونتطلّع قدماً للتعرّف إلى الأعمال الفائزة في الحفل الختامي في مارس المقبل».

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