«الرجل العنكبوت الفرنسي» يتسلق ناطحة سحاب تضامناً مع المحتجين

المصدر: باريس ■ رويترز

تسلق آلان روبير، الذي يُعرف عالمياً باسم «الرجل العنكبوت الفرنسي»، أمس، برج توتال، وهو ناطحة سحاب من 48 طابقاً في حي لا ديفونس في باريس، لإظهار تضامنه مع عمال مضربين احتجاجاً على إصلاح نظام معاشات التقاعد.

وتسلق روبير (57 عاماً) أكثر من 100 مبنى، منها جسر غولدن جيت في سان فرانسيسكو، وأطول مبنى في العالم، وهو برج خليفة في دبي.

وعادة ما يتسلق روبير دون الحصول على تصاريح، واعتقل في مناسبات عدة. وهو يتسلق دون أحزمة أمان، مستخدماً يديه فقط، وحذاء للتسلق، وحقيبة من مسحوق الطباشير لمسح العرق. وعلى مدى أكثر من شهر، شهدت فرنسا إضرابات، بسبب مسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام المعاشات.