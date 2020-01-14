أفضل وسيلة للسفر مع كلب منزلي

المصدر: برلين ■د.ب.أ

«مومبا» هو كلب عالمي للغاية. لقد سافر هذا الكلب وهو من فصيلة اللابرادور الأسود بالفعل إلى بيزا ودوبروفنيك ونيوكاسل وملقة وباريس.

ولا يُعد الطيران مشكلة بالنسبة له. فيقول صاحبه كريس رودولف من برلين، إنه لا يحتاج حتى إلى مخدر.

وتقول الطبيبة البيطرية الألمانية هايدي بيرناور-موينتس، إن مسألة ملاءمة الكلب للطيران تتوقف بشكل كبير على شخصيته. وتضيف: «إذا ما كانت عطلة لمدة 14 يوماً في مايوركا فأفضل مكان هو وضع الكلب في مأوى للكلاب». ولا تنصح الخبيرة بالطيران إلا إذا كان للضرورة القصوى.

وتنصح بيرناور-موينتس أيضاً بالتنقل بالسيارة كأفضل خيار. وتقول: «إذا ما كان شخص يصطحب كلباً في السيارة فيجب أن يأخذ استراحة كل ساعتين حتى يتمكن الكلب من الشرب وتمديد أرجله وقضاء حاجته». ومن المهم «أن يكون الكلب معتاداً على كونه في السيارة من سن مبكرة حتى لا تسبب له التوتر».

ويعد أكبر تحدٍ عند السفر مع الكلب هو البحث عن إقامة ملائمة. وتقول مارتينا تسونجيل-هاين، وهي مدونة ألمانية تكتب عن السفر مع الكلاب: «أنصح بالاتصال بالفندق أو المنزل المضيف مسبقاً». وبهذه الطريقة يمكن التأكد من أن الكلاب مرحب بها. واليوم هناك المزيد والمزيد من الفنادق الخاصة بتلبية احتياجات الكلاب وأصحابها.