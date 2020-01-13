شاكيرا: لا أريد الزواج من بيكيه

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشفت المغنية الكولومبية شاكيرا صديقة الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، سر عدم عقد قرانهما رسميا، بالرغم من أن علاقة تربطهما منذ عشر سنوات، ولديهما طفلان.

وأوضحت شاكيرا سبب عدم زواجها من بيكيه في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، قائلة: "بصراحة، أنا أخاف بشكل فظيع من الزواج. لا أريده أن إتزوج بيكيه ،أريد أن أبقيه في حالة جيدة. لكي يفهم أن كل شيء ممكن

ويعتمد على سلوكه". يذكر أن جيرارد بيكيه، يبلغ من العمر 32 عاما، وهو أصغر من شاكيرا بعشر سنوات.

والتقت شاكيرا وصديقها، نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، في عام 2010، أثناء تصوير الفيديو الخاص بأغنيتها الشهيرة، "واكا واكا"، الذي يضم العديد من لاعبي كرة القدم المحترفين، ووقع "الثنائي" في الحب بسرعة كبيرة، وكانا معا منذ ذلك الحين.