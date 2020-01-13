«أولد تاون رود» تتصدّر قائمة الأغاني الأكثر سماعاً

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أظهر التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة «نيلسن ميوزيك» وصول عدد مرات الاستماع إلى التسجيلات الموسيقية من خدمات البث الموسيقي، حسب الطلب، مثل «يوتيوب» و«سبوتيفاي» و«أمازون ميوزيك» إلى أكثر من تريليون تسجيل خلال العام الماضي، وذلك للمرة الأولى.

وبحسب التقرير، فإن أغنية «أولد تاون رود» للمغني الأميركي ليل ناز إكس، تصدرت قائمة الأغاني الأكثر سماعاً خلال العام الماضي، إذ سمعت عبر الخدمات الإلكترونية أكثر 2.5 مليار مرة.

كما كان 2019 عاماً جيداً بالنسبة للمطرب بوست مالون، الذي سمعت أغنيته «صان فلاور» أكثر من 1.5 مليار مرة. وضمت قائمة المطربين الأكثر سماعاً خلال العام الماضي بيلي إيليش وتايلور سوفت وليزو.

وكان موقع «يوتيوب» الأكثر استخداماً لسماع الموسيقى على مستوى العالم، بحسب «نيلسن»، في حين جاء موقع «سبوتيفاي» في المركز الثاني بمعظم الأسواق، بحسب موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وأشارت بيانات شركة «نيلسن ميوزيك» إلى النمو السريع لقطاع البث الموسيقي عبر الإنترنت، الذي تجاوز خلال سنوات قليلة قطاع تنزيل الموسيقى الرقمية، باعتباره نموذج الأعمال الرئيس لصناعة الموسيقى في العالم.

كما أدت هذه الخدمات إلى تغيير العلاقة بين المستمعين والموسيقى، فبدلاً من شراء التسجيل الموسيقي للاستماع إليه، فإن المستخدم يدفع مبلغاً شهرياً مقابل الاستماع إلى كل ما يريده، عبر خدمات مثل «سبوتيفاي» و«آبل ميوزيك»، والاستماع إليها مجاناً مقابل ظهور الإعلانات، عبر مواقع مثل «يوتيوب».

الاستماع إلى التسجيلات من خدمات البث الموسيقي، حسب الطلب، وصل إلى أكثر من تريليون مرة.