مبدعة إيطالية تشرف على «بينالي البندقية»

المصدر: روما - د.ب.أ

اختيرت الفنانة الإيطالية سيسيليا أليماني، لمنصب أمينة معرض الفن القادم في مدينة البندقية.

وقال رئيس بينالي الفنون، باولو باراتا، أول من أمس، إن لجنة الإدارة بمعرض الفنون «بينالي» قررت ذلك. وجاء في بيان للمعرض أنها ستكون مسؤولة عن قطاع الفنون التشكيلية بالمعرض خلال دورته الـ59 في عام 2021.

وتألقت سيسيليا أليماني، التي ولدت عام 1977 على المستوى العالمي خلال مشروعات دولية، مثل معرض الخط العالي في نيويورك، ومعرض الفن في الهواء الطلق على خط سكك حديدية قديم.

وكانت أليماني التي درست الفلسفة أيضاً قد أدارت الجناح الإيطالي بالنسخة الـ75 من معرض الفنون بمدينة لاجونا في كاليفورنيا.

وتعتبر البندقية بمعرض بينالي الفن مركزاً للفن المعاصر، إذ يقام المعرض بها كل عامين لمدة ستة أشهر، ويعد أهم معرض فني إلى جانب معرض دوكومنتا بمدينة كاسل الألمانية.

سيسيليا التي ولدت عام 1977 تألقت خلال مشروعات دولية.